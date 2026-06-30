Colet-capcană, oligarh ucrainean, suspect fugar. Ce se știe despre explozia care a avut loc în Monaco

Trei persoane au fost rănite, dintre care două foarte grav, în urma detonării unui dispozitiv exploziv în Monaco. Parchetul General a estimat că este vorba „probabil de un atentat”, dar ministrul de stat monegasc, Christophe Mirmand, a făcut apel la „prudență în ceea ce privește calificarea juridică a faptelor”.

Un pachet-capcană lăsat de un suspect care a fugit

Explozia a avut loc într-un bloc de locuințe situat între bulevardul Italiei și strada Reverendului Părinte Louis Frolla, de-a lungul frontierei cu Franța.

Un bărbat a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce lăsa un rucsac (colet-capcană) la poalele clădirii, înainte de a părăsi locul pe jos, a indicat Serviciul de Securitate Publică din Monaco, contactat de BFM Nice. Acesta apare îmbrăcat cu pantaloni bej și o jachetă neagră, precum și cu o pălărie neagră care îi ascunde o parte din față.

Christophe Mirmand, ministru de stat monegasc, a precizat că dispozitivul exploziv conținea, probabil, șuruburi și alice. „Serviciile de poliție sunt în curs de a stabili constatările”, a explicat acesta.

Au fost trimise la fața locului întăriri franceze de urgență: cel puțin cinci vehicule și 14 pompieri din departamentul Alpi-Maritimi. A fost instituită o colaborare polițienească pentru a-l găsi pe autorul fugar, indică anturajul ministrului francez de Interne.

Un bogat oligarh ucrainean printre victime

Potrivit unei surse apropiate anchetei, citată de BFMTV, cele trei victime – un cuplu cu vârste cuprinse între 50 și 60 de ani și un adolescent de 13 ani – sunt de naționalitate ucraineană. Două dintre victime sunt Vadim Iermolaiev și partenera sa. Acest oligarh ucrainean, născut în 1968, ocupă locul 23 în clasamentul celor mai mari 100 de averi din Ucraina, întocmit de revista Forbes.

Originar din regiunea Dnipropetrovsk, la granița cu Crimeea, Vadim Iermolaiev și-a construit o parte din avere din producția de băuturi spirtoase, în special vin. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a inclus pe o listă de 84 de cetățeni care ar fi fugit din țară.

Acest magnat din industria agroalimentară este, de asemenea, coproprietar al unei instituții financiare estoniene, Versobank, a cărei autorizație a fost suspendată de Banca Centrală Europeană în 2018 pentru „încălcarea sistematică a legislației privind spălarea banilor”.

Interogat de BFMTV, Christophe Mirmand a precizat, de asemenea, că alte patru persoane au fost transportate la spital. Acestea „nu au fost rănite, ci doar șocate” de explozie, a precizat el.

„Îi lipseau picioarele”

Silvano Ippolito, un locuitor din Monaco care locuiește în apropierea locului exploziei, se afla la fața locului în momentul deflagrației. În declarația acordată BFMTV, el a explicat că inițial a crezut că este vorba de „o scurgere de gaz”.

Coborând scările clădirii împreună cu fiul său, monegascul povestește că a văzut „un băiețel care zăcea pe jos, plin de sânge, iar o persoană încerca să-l ajute”, precum și „o femeie prăbușită și plină de sânge” pe scările clădirii. „Îi lipseau picioarele”, afirmă el.

A fost declanșat „planul roșu”

Potrivit unei surse din cadrul poliției citate de BFMTV, în Monaco a fost declanșat „planul roșu”.

Conform site-ului web al principatului, este vorba despre „o strategie de acțiune prestabilită în vederea unui eveniment violent care provoacă sau poate provoca numeroase victime. Aceasta permite o mobilizare treptată a resurselor în funcție de numărul victimelor”.

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⚡An explosion occurred in Monaco, with Ukrainians among the injured.



An unknown person reportedly left a bag near the building of the Cuomo Foundation charity, which exploded shortly afterward.



It was previously reported that at least three people were injured. pic.twitter.com/56xFnJbaCb — News.Az (@news_az) June 30, 2026

(sursa: Mediafax)