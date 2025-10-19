O companie din Noua Zeelandă produce vin fără alcool pentru animalele de companie

x close
de Redacția Jurnalul    |    19 Oct 2025   •   18:20
O companie din Noua Zeelandă produce și comercializează vin fără alcool pentru animalele de companie. Rețeta este stabilită împreună cu medicii veterinari. Deoarece produsul are succes, producătorul vrea să-și extindă afacerea în Asia și America de Nord.

Muttley's Estate, cu sediul în Auckland, comercializează vinul fără alcool pentru animale. Proprietarul său, John Roberts, a spus că a început să producă vin pentru animale de companie după ce a văzut produse similare, cum ar fi berea pentru câini, în alte țări, potrivit Le Figaro.

„Este bun pentru situațiile stresante”, a explicat el. Familia sa conduce o companie farmaceutică veterinară, care i-a oferit informațiile necesare pentru a dezvolta noile produse pentru animalele de companie.

Produsul are clienți în Noua Zeelandă și Australia, iar compania speră să se extindă în Asia și America de Nord.

(sursa: Mediafax)

