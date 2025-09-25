De la „compromis” la „victorie totală”. Virajul șocant al lui Trump în războiul din Ucraina

Afirmațiile neașteptate rostite marți de către șeful Casei Albe, completate ulterior printr-o postare pe platforma sa „Truth Social”, marchează o schimbare radicală de atitudine față de Moscova și față de modul în care ar putea arăta sfârșitul conflictului din Ucraina.

Pentru prima dată de la preluarea mandatului, Trump a sugerat că Ucraina ar putea recâștiga toate teritoriile ocupate de Rusia, începând din 2014.

Până acum, el afirmase că liderii de la Kiev ar trebui să renunțe la unele regiuni pentru a ajunge la un acord de pace. În plus, ideea ca NATO să doboare avioane rusești indică o disponibilitate de a implica alianța într-un conflict mai direct cu Moscova, dincolo de sprijinul militar acordat Ucrainei.

Întrebat despre acest scenariu, Trump a răspuns simplu: „Da, așa cred”, în timpul unei întâlniri avute cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la New York.

Ulterior, pe „Truth Social”, liderul american a scris că, după o mai bună înțelegere a situației economice și militare, consideră că „Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, se află în situația de a lupta și de a-și recâștiga întreaga țară în forma sa originală”.

El a adăugat că războiul face ca Rusia să pară un „tigru de hârtie”, slăbită economic și afectată de costurile tot mai mari.

În postare, Trump a mai criticat modul în care Rusia duce războiul, spunând că a luptat „fără direcție” într-un conflict pe care o „adevărată putere militară” l-ar fi câștigat „în mai puțin de o săptămână”.

„Cu timp, răbdare și sprijin financiar din partea Europei și, în special, a NATO, revenirea la granițele de la începutul războiului este o opțiune reală. De ce nu?”, a scris Trump.

„Ucraina ar putea să-și ia țara înapoi și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe. Putin și Rusia au MARI probleme economice, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze.”, a adăugat el.

Președintele Zelenski a salutat declarațiile liderului american, pe care le-a numit „o schimbare majoră”, adăugând că „Trump este, prin el însuși, un factor decisiv”, ce poate schimba regulile jocului.

„I-am explicat situația de pe front, iar președintele a fost de acord cu mine. Cred că acum știe mai multe detalii decât înainte și sunt recunoscător pentru asta, atât lui personal, cât și echipei care l-a informat.”, a spus Zelenski într-o conferință de presă.

Tonul optimist al lui Trump contrastează însă cu cel al șefului diplomației americane, Marco Rubio, care avea să declare câteva ore mai târziu, la Consiliul de Securitate al ONU, că războiul „nu se poate încheia militar”.

„Se va termina la masa negocierilor. Acolo se va încheia acest război.”, a afirmat Rubio, subliniind că SUA rămân angajate într-o soluție pașnică, deși există posibilitatea ca aceasta să nu fie realizabilă.

El a mai îndemnat statele membre, inclusiv Rusia, să „facă tot ce le stă în putere” pentru a opri conflictul.

Nimic despre ajutoare suplimentare

În mesajul publicat pe „Truth Social”, Trump a sugerat că Ucraina ar putea câștiga războiul cu sprijinul Europei, fără a menționa o implicare suplimentară a SUA.

Liderul american a precizat însă că SUA vor continua să furnizeze arme NATO, „pentru ca NATO să facă ce dorește cu ele”.

Între timp, incursiunile recente ale avioanelor rusești deasupra Poloniei, Estoniei și altor state au dus la primele confruntări directe între NATO și Moscova de la începutul războiului din Ucraina, punând la încercare pregătirea și credibilitatea alianței în descurajarea agresiunii ruse.

Liderii europeni au reacționat cu indignare și au promis un răspuns ferm. Totuși, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat, marți, că doborârea avioanelor ruse ar trebui decisă doar după o analiză atentă a intențiilor.

„Vom lua în considerare informațiile disponibile privind amenințarea, inclusiv întrebări legate de intenție, armament și riscurile potențiale pentru aliați, forțe, civili sau infrastructură.”, a declarat Rutte, după o reuniune a membrilor NATO convocată de Estonia, ca urmare a încălcării spațiului său aerian.

Trump, care a vorbit câteva ore mai târziu, a părut mult mai puțin precaut, fără a menționa condiții privind momentul sau modul în care NATO ar trebui să doboare avioane rusești care încalcă spațiul aerian al Alianței Nord-Atlantice.

Totuși, el nu a spus clar dacă SUA ar participa direct la o astfel de acțiune. „Depinde de circumstanțe. Dar știți, suntem foarte hotărâți atunci când vine vorba despre NATO!”, a afirmat liderul american.

Rubio, mai precaut decât Trump

Declarațiile președintelui american au venit la doar câteva ore după ce secretarul de stat Marco Rubio transmitea că SUA nu vor doborî avioane rusești care pătrund în spațiul aerian NATO, dar că alianța transatlantică va continua să le intercepteze.

„Nu cred că aliații NATO vor doborî avioane rusești decât dacă acestea atacă.”, afirma Rubio într-un interviu acordat postului „CBS News”, explicând că procedura standard este aceea de a intercepta aeronavele intruse.

În ultimele săptămâni, statele NATO au fost puse în stare de alertă, după multiple încălcări ale spațiului lor aerian. Vineri, trei avioane rusești MiG-31 au intrat fără permisiune în spațiul Estoniei, deasupra Golfului Finlandei. Cu o săptămână înainte, mai multe drone și avioane de luptă rusești pătrunseseră în Polonia, ceea ce a dus la ridicarea de urgență a unor F-15 și F-35.

Luni, două dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Scandinavia - Oslo (Norvegia) și Copenhaga (Danemarca) - au fost închise timp de câteva ore din cauza unor drone suspecte, mii de pasageri fiind afectați. Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că „nu poate exclude în niciun fel” implicarea Rusiei.

Întrebat despre aceste incidente, Donald Trump a evitat să dea vina pe Moscova: „Nu am un răspuns până nu aflu exact ce s-a întâmplat. Știu despre caz, dar (…) încă nu se știe ce s-a întâmplat. Vom afla foarte curând.”, a spus el, marți.

În schimb, aliații europeni au avertizat, luni, la o ședință de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, că vor doborî orice aeronave sau drone rusești implicate în viitoare încălcări ale spațiului NATO.

Incidentele au reaprins întrebările legate de capacitatea Europei de a-și asigura propria apărare în fața agresiunii ruse. Trump a insistat în repetate rânduri că statele europene trebuie să facă mai mult pentru securitatea lor și să finanțeze sprijinul militar pentru Ucraina.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a oferit asigurări, marți, că blocul militar transatlantic este pregătit să răspundă: „Avem toate sistemele defensive necesare pentru a apăra fiecare centimetru de teritoriu aliat. Asta am demonstrat atât în cazul Poloniei, cât și în cel al Estoniei.”.

Ironizat de către naționaliștii ruși

Kremlinul a respins, ieri, argumentele centrale aflate la baza schimbării bruște de ton a președintelui american în privința războiului din Ucraina, în timp ce naționaliștii și cercurile politice de la Moscova au reacționat cu un amestec de sfidare și ironie.

Oficialitățile de la Kremlin au răspuns, susținând că economia Rusiei este stabilă, în pofida problemelor din anumite sectoare, provocate de sancțiuni. În plus, Moscova a mai precizat că avansul lent al trupelor sale în Ucraina ar face parte dintr-o strategie deliberată, nefiind nicidecum un semn de slăbiciune.

„Rusia nu este un tigru, ci mai degrabă este asociată cu un urs. Iar urși de hârtie nu există.”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției, Dmitri Peskov, la postul de radio RBC, răspunzând afirmației lui Trump, potrivit căreia Moscova ar fi un „tigru de hârtie”.

Deși iritați de retorica pe care au considerat-o insultătoare, naționaliștii ruși și insiderii politici au interpretat schimbarea lui Trump ca pe un semn că acesta se spală pe mâini de războiul din Ucraina, după încercările nereușite și nerealiste de a negocia rapid un acord de pace.

Ei au remarcat că liderul american nu a promis un sprijin suplimentar din partea Washingtonului, ci a transferat întreaga responsabilitate asupra Ucrainei și Uniunii Europene.

„Da, Trump a anunțat brusc că iubește Ucraina. A spus că speră ca aceasta să-și recapete teritoriile din 1991 și, cine știe, poate chiar mai mult.”, a comentat Konstantin Malofeev, oligarh ultranaționalist și un influent actor politic.

„Dar esențialul este altul: Statele Unite se spală pe mâini. Uniunea Europeană va plăti totul. Mai simplu spus: Trump a trimis Ucraina să lupte împotriva Rusiei, alături de Europa, cumpărând arme de la americani.”, a adăugat el.

Senatorul Dmitri Rogozin, care a luptat în Ucraina, a acuzat că Trump încearcă doar să provoace agitație. „Retorica lui este atât de nedemnă, încât e greu de imaginat cum cineva ca el mai poate fi președintele unei mari puteri.”, a scris Rogozin pe „Telegram”.

Margarita Simonian, una dintre cele mai importante voci din media de stat din Rusia, l-a ironizat, la rândul ei, pe președintele american, comparându-l cu un ghicitor în cărți de tarot, care face promisiuni imposibile.

„Trump debutează ca ghicitorul care îi spune doamnei divorțate de trei ori că își va întâlni în sfârșit prințul miliardar - dar numai dacă își cumpără cristalele magice.”, a scris Simonian pe platforma X.

