Concertul dirijorului israelian Lahav Shani, perturbat de activiști la Filarmonica din Paris

În trei ocazii, deținătorii de bilete au încercat să perturbe concertul în diverse moduri, de două ori folosind bombe fumigene. Alți spectatori au intervenit, iar ciocnirile au urmat. „Persoanele care au făcut scandal au fost îndepărtate, iar concertul, care fusese întrerupt, a fost reluat și încheiat pașnic”, a confirmat Filarmonica din Paris într-un comunicat, adăugând că „deplânge și condamnă ferm incidentele grave care au avut loc joia aceasta ” .

Nimic nu poate justifica astfel de acțiuni. Indiferent de opiniile cuiva, este complet inacceptabil să se amenințe siguranța publicului, a personalului și a artiștilor, au adăugat reprezentanții instituției.

„Filarmonica și-a demonstrat receptivitatea, abordând diversele preocupări ridicate în ultimele zile cu privire la acest concert. Dar violența nu este supusă dezbaterii. Iar aducerea ei într-o sală de concerte este extrem de gravă.” Instituția a anunțat că va depune o plângere.

Această întrerupere vine în urma unui comunicat de presă emis pe 29 octombrie de sindicatul CGT Spectacle, care reprezintă lucrătorii din sectorul artelor spectacolului. În această declarație, sindicatul a criticat vehement concertul, fără a cere însă boicot.

„Filarmonica din Paris nu poate găzdui Orchestra Filarmonică Israeliană fără a-i reaminti publicului acuzațiile extrem de grave aduse liderilor acestei țări și natura crimelor comise în Gaza”, a argumentat sindicatul. Acesta a adăugat că concertul a fost „înțeles ca o încercare de normalizare din partea Statului Israel” .

Concertul a fost rapid apărat de ministrul Culturii, Rachida Dati: „Bun venit la Orchestra Națională Israeliană, joi, la Filarmonică. Nimic nu justifică un apel la boicotarea acestui moment de cultură, împărtășire și comuniune. Libertatea creației și a programării este o valoare a Republicii noastre. Niciun pretext pentru antisemitism!”, a scris ea pe rețeaua de socializare X.

(sursa: Mediafax)