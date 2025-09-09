Un consultant bancar, pensionat anticipat, a dispărut după ce a furat 20 de milioane de euro

Locuitorii din Bolzano, în nordul Italiei , se întreabă cum a putut o astfel de fraudă să treacă neobservată ani de zile.

Un consilier bancar în vârstă de 60 de ani, respectat și cunoscut în acest oraș de la poalele Alpilor, este dispărut de opt luni. Pe 13 decembrie, și-a părăsit pe neașteptate locul de muncă, anunțând pensionarea anticipată, înainte de a dispărea în neant. De atunci, a fost acuzat că a delapidat aproape 20 de milioane de euro de la familii și antreprenori, pe care i-ar fi convins să investească în investiții presupus sigure. Conform unor rapoarte, el se află acum în străinătate cu partenera sa.

Conform cotidianului italian Corriere della Sera , modul de operare al bărbatului în vârstă de șaizeci de ani era simplu. Schema se baza pe declarații false și tranzacții fictive, însoțite de documente falsificate, menite să-i liniștească pe investitori. Sumele plătite dispăreau în circuite financiare invizibile, lăsându-i pe clienți doar cu hârtii fără valoare. Ani de zile, încrederea acordată acestui profesionist a permis ascunderea fraudelor.

Anunțul pensionării sale anticipate, pe 13 decembrie, i-a surprins pe cei din jur, dar inițial nu a stârnit suspiciuni. Însă, în ultimele săptămâni, primii clienți au ridicat semne de întrebare cu privire la anomaliile din conturile lor. Curând, aproximativ zece antreprenori și economisitori, inclusiv personalități din mediul de afaceri local, și-au dat seama că au fost victimele unei fraude organizate metodic.

Parchetul din Bolzano a deschis o anchetă, iar Garda Financiară încearcă să găsească locul unde se află banii.

Cu toate acestea, fondurile delapidate rămân deocamdată de negăsit. Conform constatărilor preliminare, suma delapidată ar fi putut fi transferată în străinătate și ascunsă în canale greu accesibile sau chiar irecuperabile. Clienții înșelați, la rândul lor, se întreabă cum a putut trece neobservată o delapidare de o asemenea amploare ani de zile.

