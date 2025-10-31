Contrabandă cu „gaz ilariant” și țigări. Șapte persoane au fost arestate

Șapte persoane au fost arestate, iar autoritățile au confiscat cantități masive de oxid de azot și peste 2,5 milioane de țigări.

Ofițerii au confiscat 5.184 de litri de oxid de azot dintr-un depozit și din locuința proprietarului suspectat al camioanelor utilizate de rețea în provincia sudică Malaga, a declarat poliția într-un comunicat.

Poliția a confiscat, de asemenea, peste 2,5 milioane de țigări de contrabandă dintr-un camion din provincia estică Alicante, în timp ce membrii grupului descărcau marfa, se mai arată în comunicat.

Autoritățile au declarat că rețeaua, formată din cetățeni spanioli și est-europeni, folosea transporturi legale către Franța și alte țări europene pentru a transporta oxid de azot și tutun de contrabandă, mascând astfel activitățile ilegale sub aparența unor operațiuni comerciale legtime, potrivit AFP.

Metoda este tot mai frecventă în rețelele internaționale de contrabandă, care profită de fluxul intens de mărfuri în interiorul Uniunii Europene pentru a-și desfășura activitățile.

Șapte membri suspectați ai rețelei au fost arestați în urma operațiunii coordonate a poliției spaniole. Identitatea și naționalitatea exactă a celor arestați nu au fost dezvăluite, dar se știe că rețeaua era formată din cetățeni spanioli și est-europeni.

Oxidul de azot, cunoscut sub numele popular de „gaz ilariant”, este folosit ca anestezic, dar utilizarea în scop recreativ a câștigat popularitate în special în rândul tinerilor. Produce senzații de euforie, relaxare și disociere de realitate.

Citește pe Antena3.ro Provocarea care a stârnit isterie: o sală de sport a anunțat că oferă un Porsche celui care reușește să slăbească 50 kg în 3 luni

(sursa: Mediafax)