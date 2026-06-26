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Scoaterea copiilor de pe net: numai cine nu vrea nu intră

de Redacția Jurnalul    |    26 Iun 2026   •   10:45
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Scoaterea copiilor de pe net: numai cine nu vrea nu intră
De ce copiii găsesc mereu portițe pentru a fenta legile anti-social media

​​​​​​​Australia este prima țară din lume care a interzis accesul copiilor pe rețelele de socializare, măsura fiind aplicată din 10 decembrie 2025, pentru utilizatorii cu vârsta sub 16 ani.  

Un studiu pe un eșantion de 408 copii din segmentul vizat, realizat la trei luni după aplicarea interdicției și publicat acum în jurnalul științific The BMJ, arată că 85% dintre participanți au declarat că utilizează în continuare platformele de socializare, în principal prin intermediul conturilor proprii. 

O cincime dintre copii a declarat că a folosit un cont fals pentru a ocoli restricțiile, în timp ce aproximativ 10% au spus că a fost suficient să folosească modul incognito din browser. Două treimi s-au confruntat cu o formă de verificare a vârstei, cel mai frecvent prin simpla declarare sau prin încărcarea unei fotografii.

„Rezultatele sugerează că perioada imediat următoare introducerii legii a fost caracterizată de o punere în aplicare limitată, o respectare incompletă și o eludare substanțială a restricțiilor privind rețelele sociale”, se arată în studiu. Cercetătorii cred că ar putea dura un deceniu până când se va vedea impactul complet al măsurilor.

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Subiecte în articol: copii platforme socializare acces interzis
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