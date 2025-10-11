Coreea de Nord a prezentat noua rachetă intercontinentală la o paradă militară

Parada, care a început vineri seara, a marcat cea de-a 80-a aniversare a fondării Partidului Muncitorilor aflat la putere și a urmat festivităților de joi.

Premierul chinez Li Qiang, o delegație din Rusia condusă de fostul președinte Dmitri Medvedev, precum și șeful Partidului Comunist din Vietnam, To Lam, s-au numărat printre demnitarii străini prezenți la Phenian pentru aniversare.

În cadrul paradei militare, Coreea de Nord, care deține arme nucleare, a prezentat cea mai avansată rachetă balistică intercontinentală Hwasong-20, descrisă de KCNA ca fiind „cel mai puternic sistem de arme strategice nucleare” al țării.

Seria de rachete balistice intercontinentale Hwasong a oferit Coreei de Nord capacitatea de a ataca orice țintă de pe teritoriul continental al Statelor Unite, dar rămân întrebări cu privire la cât de sofisticat este sistemul său de ghidare pentru a atinge o țintă și la capacitatea ogivei pe care o transportă de a rezista reintrării în atmosferă.

La parada militară, Kim a ținut un discurs în care și-a exprimat „încurajarea călduroasă” pentru trupele nord-coreene aflate în operațiuni în străinătate, adăugând că eroismul armatei sale nu va fi văzut doar în apărarea teritoriului nord-coreean, ci și în „avanposturile construcției socialiste”, a declarat KCNA.

Kim a purtat vineri discuții și cu Medvedev, care a afirmat că sacrificiul soldaților nord-coreeni care luptă pentru Rusia în Kursk a dovedit relațiile de încredere dintre cele două țări.

Kim i-a spus lui Medvedev că speră să continue consolidarea cooperării cu Rusia și să se angajeze îndeaproape în diverse schimburi pentru a atinge obiective comune, a declarat KCNA.