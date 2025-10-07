Coreea de Nord-China. Șeful guvernului de la Beijing va conduce o delegație la Phenian

Aniversarea ar putea fi marcată de o mare paradă militară în Coreea de Nord, vineri, a relatat agenția de știri sud-coreeană Yonhap, citând armata sud-coreeană.

Totodată, liderul nord-coreean Kim Jong-un a participat la o paradă militară uriașă la Beijing, pe 3 septembrie, alături de președinții chinez și rus Xi Jinping și Vladimir Putin, celebrând victoria asupra Japoniei și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, în urmă cu 80 de ani.

În pofida perioadelor de iritare a autorităților de la Beijing din cauza tensiunilor provocate de cursa înarmării nucleare și a rachetelor balistice de la Phenian, cele două țări au menținut relații strânse din timpul Războiului din Coreea (1950-1953).

Sprijinul diplomatic, politic și economic al Chinei este esențial pentru Coreea de Nord, aflată sub sancțiuni economice și politice.

Delegație rusă la Phenian

De asemena, o delegație a Partidului Rusia Unită, condusă de Dmitri Medvedev, este de asemenea programată să participe la evenimentul de vineri, a raportat anterior KCNA.