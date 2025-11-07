Coreea de Nord a lansat o nouă rachetă balistică

Potrivit armatei sud-coreene, proiectilul a fost lansat dintr-o zonă interioară din comitatul Taekwan, în vestul țării, și a parcurs aproximativ 700 de kilometri înainte de a cădea în mare, potrivit AP. Autoritățile de informații sud-coreene și americane au monitorizat pregătirile pentru lansare și analizează în prezent rezultatele testului.

Armata sud-coreeană a precizat că a întărit măsurile de supraveghere și cooperarea cu Statele Unite și Japonia, în eventualitatea unor noi lansări.

Prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat că racheta a aterizat în afara zonei economice exclusive a Japoniei, fără a produce pagube. Phenianul nu a comentat evenimentul.

În ultimele săptămâni, Coreea de Nord a accelerat ritmul testelor sale militare, inclusiv prin lansări de rachete hipersonice și de croazieră, despre care susține că întăresc capacitățile nucleare ale armatei.

