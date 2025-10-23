Coreea de Nord a testat rachete hipersonice!

Raportul agenției oficiale de știri nord-coreene, KCNA, a venit la o zi după ce armata sud-coreeană a declarat că a detectat Nordul lansând mai multe rachete dintr-o zonă la sud de capitala Phenian și a precizat că acestea au zburat aproximativ 350 de kilometri nord-est înainte de a cădea pe uscat.

Testele au avut loc cu câteva zile înainte ca liderii mondiali, inclusiv președintele american Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, să se reunească în Coreea de Sud, țară rivală, pentru reuniunile anuale ale Cooperării Economice Asia-Pacific.

Forțele americane din Coreea au declarat într-un comunicat că sunt „pe deplin conștiente” de lansările balistice ale Coreei de Nord și, de asemenea, de „urmărirea neobosită a capacităților de rachete cu rază lungă de acțiune”.

Au îndemnat Coreea de Nord să se abțină de la „acțiuni ilegale și destabilizatoare” care încalcă sancțiunile Consiliului de Securitate al ONU, adăugând că angajamentul SUA față de alianța sa cu Seulul rămâne „de neclintit”.

Agenția națională de știri nord-coreeană KCNA a transmis că lansările au implicat două proiectile hipersonice care au lovit cu precizie o țintă terestră în regiunea nordică a țării. A descris sistemul ca fiind strategic, sugerând că rachetele au fost proiectate să fie înarmate cu focoase nucleare.

(sursa: Mediafax)