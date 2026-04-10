Adio, abonamente limitate! Coreea de Sud introduce „Internetul pentru toți” și accesul de bază garantat

Coreea de Sud introduce un abonament de bază nelimitat pentru cetățeni, potrivit Nexta. După epuizarea pachetului de bază, conexiunea la rețea nu va fi întreruptă și va rămâne la 400 kbit/s. Acest lucru este suficient pentru mesagerie, servicii guvernamentale și site-uri web simple, au stabilit autoritățile.

Programul va produce efecte asupra unei populații de peste 7 milioane de oameni.

Operatorii economici au fost de acord cu propunerea autorităților. Pentru utilizatorii vârstnici, limitele de trafic vor fi mai mari.

(sursa: Mediafax)