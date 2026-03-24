Coreea de Sud restricționează utilizarea mașinilor de către angajații serviciilor publice

de Redacția Jurnalul    |    24 Mar 2026   •   11:30
Sursa foto: Hepta/Trafic infernal pe șoselele din Coreea de Sud

Coreea de Sud va restricționa utilizarea mașinilor de către angajații publici și va extinde plafoanele stabilite de guvern pentru prețurile la combustibil, în încercarea de a face față șocului războiului din Iran.

Anunțând măsurile la o ședință de cabinet de marți, președintele Lee Jae Myung a făcut apel la unitate națională în Coreea de Sud pentru a depăși presiunea tot mai mare cauzată de război, pe care a comparat-o cu provocările cu care s-a confruntat țara în timpul pandemiei de COVID-19 și al crizelor financiare anterioare, potrivit AP.

Angajații publici care dețin vehicule pe combustibili fosili vor fi obligați să își țină mașinile în afara drumurilor cel puțin o zi pe săptămână, începând de miercuri.

Vehiculele electrice și cele pe bază de hidrogen vor fi exceptate.

Coreea de Sud a reintrodus la începutul acestei luni plafoanele prețurilor la combustibili care fuseseră eliminate în anii 1990 pentru a reduce creșterea costurilor, iar Lee a confirmat că plafoanele temporare de două săptămâni vor fi prelungite.

(sursa: Mediafax)

