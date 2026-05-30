x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Una dintre cele mai vechi construcții ale lumii, considerată rezistentă la seisme majore

Una dintre cele mai vechi construcții ale lumii, considerată rezistentă la seisme majore

de Redacția Jurnalul    |    30 Mai 2026   •   20:00
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Una dintre cele mai vechi construcții ale lumii, considerată rezistentă la seisme majore
Una dintre Cele Șapte Minuni ale Lumii Antice a rezistat timp de peste 4.000 de ani și continuă să fie remarcabil de rezistentă la cutremure.

Una dintre Cele Șapte Minuni ale Lumii Antice a rezistat timp de peste 4.000 de ani și continuă să fie remarcabil de rezistentă la cutremure.

Marea Piramidă din Giza, din Cairo, Egipt, datează din perioada Vechiului Regat, aproximativ 2600-2450 î.Hr., potrivit revistei Scientific Reports, citată de NewsNation.

Cutremurele majore din 1847 și 1992, cu magnitudini de 6,8 și 5,9, au produs pagube extinse în regiune, dar au afectat foarte puțin piramida.

Cercetătorii afirmă că explicația ține de modul în care a fost construită structura.

Oamenii de știință de la Institutul Național de Cercetare în Astronomie și Geofizică din Egipt au realizat teste ample, înregistrând vibrații ambientale în 37 de puncte din interiorul și din jurul piramidei.

Ei au descoperit că aproximativ 76% dintre vibrațiile din interior se încadrează între 2,0 și 2,6 hertzi, ceea ce indică o distribuție uniformă a tensiunilor mecanice în structură.

Prin comparație, solul din jur a înregistrat vibrații de aproximativ 0,6 hertzi.

Cercetătorii spun că rezultatele sugerează că spațiile superioare de descărcare a greutății au fost concepute intenționat pentru a proteja structura de deteriorări. Folosirea calcarului contribuie, de asemenea, la rezistența la cutremure.

„Constructorii egipteni antici aveau o tradiție îndelungată de experimentare și perfecționare continuă”, a declarat seismologul Asem Salama.

„Multe încercări timpurii au eșuat, dar au învățat din fiecare eșec, rafinând tehnicile până au ajuns la un design mai stabil și mai eficient”.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: seisme piramida din giza rezistenta
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri