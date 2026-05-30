Peste 67% dintre universități nu au adoptat un nou cod de etică după modificarea legislației

ANOSR a făcut o analiză cu privire la măsura în care universitățile de stat din România au adoptat modificările aduse asupra Codului-cadru de etică și deontologie universitară prin Hotărârea Guvernului nr. 952/2025, dar și asupra Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor de etică universitară prin Ordinul nr. 6882/2025.

Conform studiului, 35 de universități, adică 67,3%, nu au adoptat un nou cod de etică.

Mai mult, ANOSR arată că, din cele 52 de universități de stat, 14 universități au un grad de preluare a modificărilor de 100%, o universitate are un grad de preluare de 50%, iar alte două au un grad de preluare parțială de 50%.

Reprezentanții studenților mai spun că, în ceea ce privește Regulamentele privind organizarea și funcționarea comisiilor de etică universitară, 37 de universități nu au preluat prevederile legislative în propriile documente, reprezentând un procent de 71,2%.

Doar patru universități au preluat integral modificările.

ANOSR solicită implementarea cu celeritate a modificărilor legislative.

De asemenea, ANOSR solicită responsabilitate din partea universităților de stat din România în legătură cu obligația acestora de a prelua integral reglementările de la nivel național în documentele interne ale universității.

ANOSR amintește că a abordat mereu o politică de toleranță zero față de orice tip de hărțuire, hărțuire sexuală sau discriminare de gen și, de-a lungul timpului, s-a poziționat ferm împotriva oricăror astfel de acțiuni întreprinse asupra membrilor comunității universitare.

(sursa: Mediafax)