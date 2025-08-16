Coreea de Sud și SUA cimentează alianța de securitate

Întâlnirea va aborda adaptarea relațiilor strategice la schimbările recente din mediul global de securitate și economie, în contextul tarifelor americane impuse exporturilor sud-coreene, potrivit Reuters. Cei doi lideri vor căuta să extindă cooperarea în sectoarele manufacturier, tehnologic și energetic, inclusiv privind producția de semiconductori, baterii, construcții navale și minerale critice.

De asemenea, Trump ar putea solicita concesii suplimentare privind costurile militare, presând Coreea de Sud să crească contribuția la cheltuielile pentru trupele americane staționate în țară, un subiect controversat de mult timp. Administrația americană ar dori ca Seul să ridice cheltuielile de apărare la 3,8% din PIB, față de 2,6% anul trecut, și să majoreze contribuția financiară pentru cele circa 28.500 de trupe americane.

Summitul reprezintă o oportunitate cheie pentru Lee de a gestiona impactul politicilor comerciale americane asupra economiei sud-coreene și de a consolida un parteneriat esențial pentru securitatea regională.

(sursa: Mediafax)