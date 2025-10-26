Coreea de Sud vrea să mențină relațiile pozitive cu Japonia sub noul premier Takaichi

x close
de Redacția Jurnalul    |    26 Oct 2025   •   18:20
Sursa foto: Hepta

Guvernul de la Seul a transmis că intenționează menținerea și consolidarea relațiilor pozitive cu Japonia după ce Sanae Takaichi a devenit prima femeie care ocupă funcția de prim-ministru în Japonia, potrivit Yonhap.

Lee Jae Woong, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe sud-coreean a transmis: „Vom continua să comunicăm îndeaproape și să cooperăm cu noul Cabinet al Japoniei pentru a menține parcursul pozitiv în relațiile bilaterale”.

Acesta a mai adăugat că speră ca cele două state să consolideze o „relație orientată spre viitor”, menționând provocările contextul geopolitic și comercial cu care se confruntă.

Marți, parlamentul de la Tokyo a ales-o pe ultraconservatoarea Sanae Takaichi în funcția de prim-ministru, aceasta devenind prima femeie care conduce guvernul japonez.

Lidera conservatoare a obținut sprijinul necesar în urma unei alianțe de ultim moment cu formațiunea de dreapta Partidul Inovației din Japonia (Ishin no Kai), condus de guvernatorul din Osaka, Hirofumi Yoshimura.

(sursa: Mediafax)

