Critici din Europa după atacurile asupra Iranului. Elveția acuză încălcarea dreptului internațional

Atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului provoacă reacții dure în Europa. Ministrul elvețian al Apărării, Martin Pfister, a declarat că aceste acțiuni contravin dreptului internațional.

Declarația lui apare într-un interviu publicat duminică în ziarul SonntagsZeitung, transmite Reuters.

Oficialul elvețian a precizat că poziția guvernului de la Berna este destul de evidentă.

„Consiliul Federal este de părere că atacul asupra Iranului constituie o încălcare a dreptului internațional”, a declarat ministrul pentru publicația elvețiană. El a spus că acțiunea militară contrazice regulile stabilite prin United Nations și principiile din United Nations Charter.

Potrivit acestor reguli, statele membre trebuie să evite utilizarea forței sau amenințarea cu forța, cu excepția situațiilor de autoapărare sau a unor operațiuni aprobate de organizația internațională.

Mulți experți în drept internațional consideră că operațiunea militară împotriva Iranului nu se încadrează în aceste condiții.

Ministrul elvețian a criticat, de altfel, toate părțile implicate în conflict și a cerut oprirea luptelor pentru a proteja populația civilă. „În opinia noastră, acesta constituie o încălcare a interdicției violenței”, a adăugat el.

Pfister a explicat că poziția sa vizează orice stat care nu respectă interdicția privind folosirea forței. „Americanii și Israelul au atacat Iranul din aer. Procedând astfel, ei, la fel ca Iranul, au încălcat dreptul internațional”, a spus Pfister.

Vicecancelarul Germaniei și ministrul de finanțe, Lars Klingbeil, a exprimat și el îndoieli cu privire la legitimitatea conflictului. El a afirmat pentru agenția de știri RND că are „îndoieli serioase că acest război este legitim în conformitate cu dreptul internațional”.

Oficialul german a respins și ideea unei eventuale implicări militare a Berlinului: „Spun clar: acesta nu este războiul nostru. Nu vom participa la acest război”.

Lars Klingbeil a afirmat că situația actuală poate crea un precedent periculos pentru ordinea globală: „Mare pericol să alunecăm tot mai adânc într-o lume în care nu mai există reguli. Nu vrem să trăim într-o lume în care se aplică doar legea celui mai puternic”.

Și guvernul din Spania a criticat bombardamentele realizate de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Autoritățile spaniole au descris atacurile drept acțiuni nesăbuite și ilegale.

(sursa: Mediafax)