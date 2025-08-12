Criză în Anglia din cauza secetei. Lipsa apei este o problemă de „importanță națională”

Rezervoarele de apă din întreaga țară sunt la nivelul de 67,7% din capacitate. Este o scădere importantă în comparație cu prima săptămână a lunii august, când se înregistra un nivel de 80,5%, potrivit Le Figaro.

Lipsa apei din Anglia a fost clasificată drept o problemă de „importanță națională”, deoarece țara a cunoscut cele mai secetoase prime șase luni ale anului din ultimele cinci decenii, a anunțat marți Agenția de Mediu (EA). Cinci regiuni din Anglia sunt afectate de secetă, confruntându-se cu diminuarea rezervelor de apă și reducerea randamentului agricol.

Grupul Național pentru Secetă, care reunește reprezentanți ai guvernului, ai companiilor de apă și specialiști din agricultură, s-a întâlnit pentru a discuta situația. „Situația actuală este critică la nivel național și facem apel la toată lumea să își joace rolul și să contribuie la reducerea presiunii asupta surselor de apă”, a declarat Helen Wakeham, responsabilul cu apa al EA.

Vicepreședinta Uniunii Naționale a Fermierilor, Rachel Hallos, și-a exprimat „îngrijorarea crescândă pentru lunile următoare”, deoarece fermierii continuă să se confrunte cu „condiții extrem de secetoase”. „Unele ferme raportează scăderi semnificative ale randamentului, ceea ce este devastator din punct de vedere financiar pentru sectorul agricol și ar putea avea efecte de domino în Marea Britanie”, a adăugat ea.

Debitele râurilor sunt cu 49% sub normal. În Yorkshire, în nordul Angliei, a fost interzisă folosirea stropitoarelor de grădină.

(sursa: Mediafax)