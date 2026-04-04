Europa, în fața unei crize aeriene majore: deficitul de kerosen pune în pericol zborurile din sezonul estival, iar o companie importantă anunță posibile anulări de până la 10%

De ce riscă Europa să rămână fără kerosen și cum vor fi afectate zborurile

Europa se confruntă cu o amenințare tot mai reală asupra traficului aerian, după ce tensiunile din Orientul Mijlociu au perturbat fluxul global de petrol. Blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran declanșează un efect de domino care ar putea duce la lipsuri de combustibil pentru avioane, scumpiri masive și chiar anulări de zboruri în plin sezon de vacanță.

Aeroporturile din Marea Britanie, primele afectate

Primele semne ale crizei sunt deja vizibile în Marea Britanie. Aeroporturi importante, inclusiv celebrul Aeroportul Heathrow din Londra, se confruntă cu dificultăți în aprovizionarea cu combustibil. Unele zboruri au fost deja anulate, iar companiile aeriene încep să reducă rutele, potrivit Politico.

Un exemplu concret este compania regională Skybus, care a renunțat la o rută din cauza costurilor crescute ale combustibilului. Situația riscă să se agraveze în următoarele săptămâni, pe măsură ce stocurile se diminuează.

Franța și alte țări europene, în pericol

Potrivit estimărilor firmei de analiză energetică Kpler, Franța este următoarea țară europeană expusă unui deficit major de kerosen. Totuși, specialiștii susțin că Parisul are un avantaj strategic, având acces la surse alternative din Europa.

„Franța are următorul cel mai mare deficit între cerere și ofertă, după Regatul Unit”, a declarat George Shaw, analist senior în domeniul petrolului la Kpler.

În schimb, alte state ar putea intra rapid în criză. Portugalia ar putea rămâne fără combustibil în aproximativ patru luni, Ungaria în cinci luni, iar țări precum Germania și Italia în circa șapte luni. Franța și Irlanda ar putea rezista până la opt luni, în timp ce Polonia este considerată aproape autosuficientă.

Prețuri record și presiune pe companiile aeriene

Criza a dus deja la creșteri dramatice ale prețurilor. Potrivit publicației de specialitate Argus Media, prețul kerosenului a atins un nivel record de 1.900 de dolari pe tonă metrică.

„Situația actuală din Orientul Mijlociu și incertitudinea cu privire la cât va dura aceasta ridică într-adevăr îngrijorări cu privire la disponibilitatea combustibilului pentru avioane în Europa în următoarele săptămâni și luni”, a declarat Ourania Georgoutsakou, director general al grupului de lobby Airlines for Europe.

Această explozie a costurilor pune o presiune uriașă pe companiile aeriene. Directorul executiv al Ryanair, Michael O'Leary, a declarat pentru ITV din Irlanda că operatorul ar putea anula „5, 10% din zboruri în lunile mai, iunie și iulie” în cazul în care „războiul continuă în mai sau iunie”.

Blocajul din Strâmtoarea Ormuz, epicentrul crizei

La baza acestei crize se află decizia Iranului de a închide accesul pentru majoritatea transporturilor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz. Această rută strategică era responsabilă pentru transportul a aproximativ 20% din petrolul global.

Decizia a venit pe fondul conflictului declanșat de acțiunile militare ale SUA și Israelului împotriva Iranului, ceea ce a destabilizat piețele energetice la nivel global.

Europa, dependentă de importuri

Problema este agravată de faptul că Europa depinde în mare măsură de importurile de combustibil pentru avioane. Potrivit International Air Transport Association, aproximativ 30% din cererea de kerosen din regiune este acoperită din importuri.

În plus, capacitatea de rafinare din Europa a scăzut în ultimii ani, iar sancțiunile asupra petrolului rusesc au accentuat dependența de Orientul Mijlociu.

„Europa a fost mult timp un importator net de combustibil pentru avioane, importurile reprezentând aproximativ 30% din cererea regională”, a avertizat anul trecut grupul de lobby al companiilor aeriene din cadrul Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA).

„Această dependență tot mai mare de importuri, combinată cu dezvoltarea inegală a infrastructurii, subliniază riscul unor penurii localizate și al volatilității prețurilor, în special dacă șocurile geopolitice sau sancțiunile limitează și mai mult disponibilitatea globală a combustibilului pentru avioane”, a scris IATA în analiza sa din 2025, care acum pare premonitorie.

Zboruri mai lungi, consum mai mare

Situația este complicată și de schimbările în rutele de zbor. Din cauza conflictului, companiile aeriene evită zona Golfului Persic, ceea ce duce la trasee mai lungi și implicit la un consum mai mare de combustibil.

Potrivit organizației europene de trafic aerian Eurocontrol, „1.150 de zboruri vor continua să fie afectate de redirecționări în fiecare zi în timpul verii, atât timp cât conflictul va continua în forma sa actuală”.

Perspective sumbre pentru sezonul estival

În lipsa unei soluții rapide, impactul asupra pasagerilor ar putea fi semnificativ. Creșterea prețurilor biletelor și anulările de zboruri sunt doar începutul. Cu cât conflictul din Orientul Mijlociu se prelungește, cu atât riscul unei crize majore în aviația europeană crește.

Declarațiile dure ale fostului președinte american Donald Trump, care a amenințat Iranul cu represalii severe, sugerează că tensiunile nu se vor calma prea curând.