Criza din Orientul Mijlociu forțează Italia să revină la termocentralele pe cărbune

Decizia indică dorinţa Guvernului premierului Giorgia Meloni de a tempera politicile de combatere a efectelor schimbărilor climatice, pe fondul sporirii dificultăţilor de aprovizionare cu energiei, cauzate de conflictul din Iran.



Italia are în conservare patru termocentrale pe cărbune, din care trei sunt deţinute de compania de utilităţi Enel.



Ministrul italian al Energiei, Gilberto Pichetto Fratin, a declarat luna aceasta că ţara sa ar putea reporni unele termocentrale pe cărbune în cazul în care conflictul din Orientul Mijlociu va conduce la o criză energetică.



Italia are un portofoliu diversificat de furnizori de gaze, care include, printre altele, Norvegia, Algeria şi Azerbaidjan.



Conform Planului Naţional pentru Energie şi Climă (PNIEC) din 2024, Italia urma să renunţe definitiv la cărbune până la finalul lui 2025. Decretul amână termenul limită până în 2038, dar trebuie aprobat de Senat.



"Este corect şi responsabil" să reconsiderăm renunţarea la cărbune, în contextul "actualei crize internaţionale serioase energetice", a precizat Partidul Liga, aflat la guvernare.



Pe de altă parte, poziţia şi activiştii de mediu au condamnat decizia. Filiala din Italia a World Wildlife Found (WWF) a numit-o "o schimbare periculoasă pentru lupta contra schimbărilor climatice şi pentru sănătatea cetăţenilor", scrie AGERPRES

