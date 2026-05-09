Cum poți primi o casă gratis și loc de muncă în Spania

Un sat de munte cu 40 de locuitori din centrul Spaniei oferă o casă renovată. Condiția: să te muți acolo definitiv, să gestionezi barul și să lucrezi ca om bun la toate al localității. Peste 100 de familii au depus cereri în decurs de o săptămână, arată Daily Galaxy.

Arenillas, din provincia Soria, la aproximativ două ore de Madrid, a primit 116 cereri după ce a publicat oferta la începutul anului 2026. Fără granturi, fără subvenții. Satul are o casă, are nevoie de oameni și este pregătit să ofere una în schimbul celuilalt.

Oferta a apărut într-un moment în care depopularea rurală a devenit o problemă politică actuală în toată Spania.

Arenillas se află în ceea ce spaniolii numesc España Vaciada, provinciile din interiorul țării care s-au golit de locuitori, aceștia plecând către orașe încă din anii 1950. În Arenillas, mai puțin de o duzină de case rămân locuite pe timpul iernii.

Familia selectată trebuie să includă copii de vârstă școlară. Un adult preia barul social, principalul punct de întâlnire al satului. Un al doilea adult lucrează ca zidar municipal, întreținând clădirile locale în mod permanent.

Niciuna dintre aceste slujbe nu este ușoară. Rodrigo Gismera, membru al Asociación Sociocultural de Arenillas, a declarat presei locale că barul aduce puțini bani.

Locuința gratuită din Spania este menită să compenseze acest lucru. Rolul de zidar nu este un contract pe termen scurt. Consiliul satului îl descrie ca o nevoie structurală pe termen lung, legată de decenii de lucrări de restaurare care încă necesită întreținere.

Familia selectată se mută într-una dintre cele șapte unități de locuințe sociale renovate. Celelalte șase se închiriază cu aproximativ 100 de euro pe lună. Aceasta nu costă nimic.

Fondul de locuințe din spatele acestei oferte nu a apărut peste noapte. Începând cu anii 1980, satul a transformat o școală închisă și o fostă casă de medic în locuințe locuibile, parțial prin subvenții guvernamentale.

Declinul general a început după cel de-al Doilea Război Mondial, când spaniolii din mediul rural au plecat spre orașele industriale. Astăzi, Arenillas ajunge la aproximativ 300 de locuitori doar în weekendurile de vară și la festivalul San Cipriano din august. În restul anului, satul este populat de pensionari, păstori și o mână de familii permanente.

Școala locală s-a închis acum trei decenii. Copiii parcurg 20 de kilometri în fiecare zi pentru a ajunge la școala din Berlanga de Duero, folosind un serviciu gratuit de transport al satului. Nevoile medicale de rutină sunt gestionate la nivel local, iar orice problemă mai gravă înseamnă o deplasare cu mașina către un oraș mai mare.

Nu există un transport public semnificativ. Mașina este esențială. Economia locală se bazează pe creșterea animalelor, meșteșugurile mici și producția de ulei de lavandă și miere artizanală din câmpurile din jur. Iernile în zonele muntoase din Soria sunt lungi, reci și cu adevărat izolate.

Cetățenii spanioli și cetățenii UE pot aplica fără documente suplimentare. Pentru toți ceilalți, regulile sunt stricte. Arenillas nu poate sponsoriza vize sau oferi asistență pentru obținerea permiselor de ședere. Solicitanții din afara UE trebuie să dețină deja un statut legal valabil în Spania înainte ca cererea lor să fie luată în considerare.

La o săptămână după anunț, au sosit 116 cereri. Consiliul local și Asociación Sociocultural de Arenillas le examinează împreună, selectând candidații cu competențele potrivite și o înțelegere realistă a vieții într-unul dintre cele mai pustii colțuri ale Spaniei.

Satul sărbătorește două festivaluri în fiecare an: San Isidro Labrador pe 15 mai și San Cipriano la începutul lunii august sau la sfârșitul lunii septembrie. Pentru orice familie va fi aleasă, aceste date vor fi primele înscrise în calendarul local pe care se așteaptă să îl păstreze pentru totdeauna.

