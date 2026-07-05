A cumpărat cu 3 dolari o geacă dintr-un magazin second-hand. Nu știa ce comoară are în mâini

La doar 19 ani, Quinn Brown a cumpărat cu 3,07 dolari o geacă sport despre care avea doar bănuiala că ar putea avea valoare. După verificări, s-a dovedit că piesa vestimentară i-a aparținut legendarului baschetbalist Wilt Chamberlain și ar putea fi vândută la licitație pentru între 150.000 și 250.000 de dolari.

Geaca este scoasă la licitație de Sotheby's, după ce specialiștii au autentificat-o și au stabilit că a fost purtată de fostul jucător al Los Angeles Lakers în timpul finalei NBA din 1972 și pe parcursul sezonului 1972–1973, ultimul din cariera sa.

Descoperirea făcută într-un magazin Goodwill

Tânărul, din Portland, a găsit geaca în luna ianuarie într-un magazin Goodwill din Hillsboro, statul Oregon, scrie nypost.com

Povestea are și un element de noroc. Un alt client ridicase geaca de pe raft, însă a decis să o lase înapoi. Quinn Brown a profitat imediat de ocazie.

„Pur și simplu a aruncat-o în fața mea, iar eu am luat-o imediat”, a povestit tânărul pentru presa locală.

A plătit doar 3,07 dolari, însă a avut impresia că piesa ar putea fi una specială. Din acest motiv, a publicat o fotografie cu geaca pe Instagram.

Cum a aflat că geaca valorează o avere

Imaginea postată online a atras atenția reprezentanților Sotheby's, care au cerut ca geaca să fie trimisă la New York pentru expertizare.

Autentificarea a fost realizată prin compararea detaliilor vestimentare cu fotografii de arhivă, iar concluzia a fost spectaculoasă: geaca este aceeași purtată de Wilt Chamberlain în finala NBA din 1972 și în sezonul următor.

„Mi-au spus că geaca a fost identificată în fotografiile din finala NBA din 1972. Știam că tricoul purtat de Chamberlain în acea finală s-a vândut cu 4,9 milioane de dolari. Acela este tricoul pe care îl purta sub geaca mea”, a declarat Quinn Brown.

Din pasiune pentru haine vintage, la o afacere de succes

Quinn Brown a început să cumpere și să revândă articole second-hand încă din liceu. În ultimii trei ani, hobby-ul s-a transformat într-o afacere cu normă întreagă, iar tânărul spune că a realizat peste 10.000 de vânzări.

Chiar și acum petrece între 15 și 20 de ore pe săptămână căutând obiecte valoroase în containerele magazinelor Goodwill.

„Am avut un noroc incredibil cu geaca lui Wilt Chamberlain. A fost o senzație extraordinară. Făceam asta pentru că îmi place, fără să mă aștept vreodată la o astfel de descoperire”, a spus el.

Un fan al lui Wilt Chamberlain

Dincolo de valoarea impresionantă a obiectului, Quinn Brown mărturisește că este un admirator al fostei legende a baschetului.

„Sunt fan Lakers. Am o carte despre Wilt Chamberlain pe noptieră, un cartonaș de colecție primit cadou de la un prieten și sper să găsesc și tricouri vintage cu el pe care să le port”, a declarat tânărul.

Dacă estimările specialiștilor se confirmă, geaca cumpărată cu puțin peste trei dolari s-ar putea transforma într-un câștig de până la 250.000 de dolari, una dintre cele mai spectaculoase descoperiri făcute vreodată într-un magazin second-hand.