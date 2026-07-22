Lista actualizată a câștigătoarelor Cupei Mondiale

Spaniolii au făcut din nou „dubla”. Au câștigat Cupa Mondială din 2010 și Campionatul European din 2012, iar acum și-au adăugat în palmares titlul mondial după cel european obținut în 2024.

Naționala cu cele mai multe Mondiale câștigate este Brazilia. Naționala Selecao are în vitrină 5 trofee. A rămas la această cotă după ce a fost eliminată de Norvegia (1-2), în optimile de finală ale turneului găzduit de SUA, Mexic și Canada. Brazilienii nu au avut emoții că vor fi egalați ca și număr de trofee de nemții care aveau 4 la activ, deoarece Germania a ieșit din competiție încă din faza „16-imilor”. Elevii lui Nagelsmann au fost trimiși acasă de Paraguay, care a câștigat după loviturile de departajare.

Argentina ar fi ajuns la 4 trofee

Tot 4 trofee are și Italia, dar erau chiar zero șanse ca „Squadra Azzurra” să mai câștige unul, din simplul motiv că nu s-a calificat la turneul final.

Dacă ar fi câștigat finala din 19 iulie, Argentina ar fi ajuns și ea la 4 Campionate Mondiale câștigate. Messi și coechipierii nu au fost nici măcar pe aproape, întrucât în primele 90 de minute ale finalei cu Spania nu au avut șut spre poartă. A fost o contraperformanță înregistrată în premieră în istoria finalelor de Cupă Mondială.

Franța și Uruguay au rămas cu câte două trofee supreme, deși francezii erau considerați mari favoriți să câștige turneul inclusiv după ce s-a aflat că o vor înfrunta pe Spania în semifinale. Ibericii au câștigat cu 2-0 în fața „albaștrilor”.

Anglia a terminat pe locul 3 la Cupa Mondială 2026 după 1-2 cu Argentina în semifinale și 6-4 cu Franța în finala mică, rămânând cu un singur trofeu.

Lista câștigătoarelor Cupei Mondiale

5 titluri mondiale

Brazilia (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

4 titluri

Germania* (1954, 1974, 1990, 2014)

Italia (1934, 1938, 1982, 2006)

* Sunt luate în considerare și trofeele cucerite de Germania de Vest)

3 titluri

Argentina (1978, 1986, 2022)

2 titluri

Spania (2010, 2026)

Franța (1998, 2018)

Uruguay (1930, 1950)

1 titlu

Anglia (1966)

Toate finalele FIFA World Cup

1930 Uruguay 4–2 Argentina

1934 Italia 2–1 Cehoslovacia (după prelungiri)

1938 Italia 4–2 Ungaria

1950 Uruguay 2–1 Brazilia*

1954 Germania de Vest 3–2 Ungaria

1958 Brazilia 5–2 Suedia

1962 Brazilia 3–1 Cehoslovacia

1966 Anglia 4–2 Germania de Vest (după prelungiri)

1970 Brazilia 4–1 Italia

1974 Germania de Vest 2–1 Țările de Jos

1978 Argentina 3–1 Țările de Jos (după prelungiri)

1982 Italia 3–1 Germania de Vest

1986 Argentina 3–2 Germania de Vest

1990 Germania de Vest 1–0 Argentina

1994 Brazilia 0–0 Italia (3–2 după lovituri de departajare)

1998 Franța 3–0 Brazilia

2002 Brazilia 2–0 Germania

2006 Italia 1–1 Franța (5–3 după lovituri de departajare)

2010 Spania 1–0 Țările de Jos (după prelungiri)

2014 Germania 1–0 Argentina (după prelungiri)

2018 Franța 4–2 Croația

2022 Argentina 3–3 Franța (4–2 după loviturile de departajare)

2026 Spania vs Argentina 1-0 (după prelungiri)

* Ediția din 1950 a avut un format unic, pentru că nu s-a jucat o finală mare propriu-zisă. Câștigătoarele celor patru grupe din prima fază (Uruguay, Brazilia, Suedia și Spania) s-au calificat într-o grupă finală, iar Brazilia și Uruguay s-au întâlnit în meci decisiv pentru câștigarea acestei grupe.

Așadar, finala disputată pe Stadionul New York New Jersey din SUA a fost a șasea decisă după 120 de minute de joc. Spania a avut nevoie de prelungiri pentru ambele succese. Trei titluri mondiale s-au acordat după executarea loviturilor de departajare.