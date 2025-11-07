Curtea Supremă a SUA aprobă interzicerea pașapoartelor ce nu corespund sexului atribuit la naștere

Curtea Supremă a SUA, predominant conservatoare, a confirmat joi interdicția administrației Trump de a emite pașapoarte care poartă genul „X” sau un gen diferit de cel atribuit la naștere persoanelor transgender sau celor care se identifică drept non-binare, potrivit Le Figaro.

Pe 20 ianuarie, ziua învestirii sale în funcție, Donald Trump a semnat un ordin executiv care stipula că administrația sa va recunoaște de acum înainte doar „două sexe, masculin și feminin”, așa cum sunt stabilite la naștere. Acesta a anulat o reformă introdusă sub predecesorul său democrat, Joe Biden.

Departamentul de Stat al SUA a anunțat ulterior că va înceta să emită pașapoarte cu genul „X” sau un gen diferit de sexul atribuit titularului documentului la naștere. Această decizie a fost contestată în instanță și suspendată la nivel de proces în iunie, iar apoi din nou în apel în septembrie.

Miercuri, Curtea Supremă, împotriva sfatului celor trei judecători liberali (dintr-un total de nouă), a ridicat suspendarea. „Afișarea sexului titularilor de pașaport la naștere nu promovează principiile egalității în fața legii, la fel cum nu promovează și afișarea țării lor de naștere - în ambele cazuri, guvernul doar atestă un fapt stabilit ”, a declarat instanța.

Influenta organizație pentru drepturi civile ACLU, implicată în acest caz, consideră decizia drept „un regres la adresa libertății tuturor oamenilor de a fi ei înșiși”, acuzând-o că „alimentează focul pe care administrația Trump îl ațâță împotriva persoanelor transgender și a drepturilor lor constituționale”.

Primul pașaport american cu genul „X” a fost emis în octombrie 2021 de către Departamentul de Stat pentru „persoane non-binare, intersexuale” și, mai larg, pentru cele care nu se recunosc conform criteriilor de gen propuse până atunci.

Drepturile persoanelor transgender reprezintă o temă majoră în conflictele societale care fracturează Statele Unite. Donald Trump a făcut din aceasta o temă centrală a campaniei sale din 2024, promițând să pună capăt „nebuniei transgender”.

De la revenirea la putere, el a anulat o serie de progrese obținute de persoanele transgender. El a ordonat excluderea persoanelor transgender din forțele armate și a autorizat agențiile federale să reducă finanțarea școlilor care permit sportivilor transgender să concureze în campionatele feminine.

Curtea Supremă a autorizat provizoriu administrația Trump să excludă persoanele transgender din armată, în așteptarea unei hotărâri finale. De asemenea, se așteaptă ca în lunile următoare să se pronunțe cu privire la participarea persoanelor transgender la competițiile sportive feminine.

(sursa: Mediafax)