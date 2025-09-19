Cutremur puternic, urmat de zeci de replici în Kamceatka. A fost emisă avertizare de tsunami

Un cutremur puternic a lovit regiunea Kamceatka din estul îndepărtat al Rusiei, a declarat vineri guvernatorul regional. Cutremurul s-a produs în noaptea de joi spre vineri.

Institutul de Studii Geologice al SUA a transmis că magnitudinea a fost de 7,8, potrivit Reuters. Seismul a avut peste 20 de replici, cu magnitudinea de până la 5,9.

Autoritățile au emis avertizare de tsunami. Mai multe valuri au ajuns la țărm, dar nu au fost raportate pagube.

Un alt cutremur cu magnitudinea de 8,8 s-a produs pe 30 iulie în Peninsula Kamceatka. Seismul a fost unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată pe Pământ. Magnitudinea de 8,8 îl plasează în clasamentul primelor șase cele mai puternice seisme înregistrate vreodată pe planetă.

