Danemarca interzice zborurile cu drone înaintea summitului UE de la Copenhaga

de Redacția Jurnalul    |    29 Sep 2025   •   13:15
Danemarca a interzis toate zborurile civile cu drone până la 3 octombrie, în cadrul măsurilor sporite de securitate adoptate înaintea summitului Uniunii Europene care va avea loc la Copenhaga.

Autoritățile daneze au spus că decizia urmărește să „simplifice munca” poliției, în condițiile în care în ultimele săptămâni au fost raportate mai multe incidente cu drone neidentificate deasupra siturilor militare și în apropierea aeroporturilor, potrivit BBC.

Încălcarea interdicției poate atrage amenzi sau pedepse cu închisoarea de până la doi ani.

Ministrul apărării a descris activitatea dronelor drept un posibil „atac hibrid” și parte a unei „operațiuni sistematice”, iar premierul Mette Frederiksen a declarat că nu exclude implicarea Rusiei. Moscova a respins acuzațiile.

Măsura survine în timp ce miniștrii apărării din zece state ale UE au convenit să creeze un „zid al dronelor”, iar NATO a anunțat că a sporit vigilența în regiunea Mării Baltice. Mai multe incidente au avut loc în ultimele zile în Danemarca. Din cauza unor drone necunoscute, câteva aeroporturi au fost nevoite să-și suspende activitatea.

(sursa: Mediafax)

