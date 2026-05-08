Parada de 9 Mai sub tensiune: de ce avertismentele Kremlinului nu mai sperie Ucraina

Înainte de parada de 9 Mai, una dintre cele mai importante date simbolice pentru Rusia, Kremlinul a intensificat retorica privind posibile lovituri asupra „centrelor de decizie” din Kiev. Însă, în loc să inducă teamă, aceste declarații au evidențiat un fenomen invers: pierderea capacității Moscovei de a intimida Ucraina și creșterea propriilor sale temeri de securitate.

După mai bine de patru ani de război la scară largă, Ucraina a devenit obișnuită cu atacurile constante cu rachete și drone asupra infrastructurii și zonelor civile, potrivit Kyiv Post. În acest context, noile amenințări ale Rusiei își pierd din impactul psihologic, fiind percepute mai degrabă ca elemente de propagandă decât ca riscuri imediate.

Ironia mesajelor transmise de Moscova

Declarațiile oficialilor ruși au scos la iveală o contradicție importantă. Pe de o parte, Kremlinul adoptă un ton agresiv, avertizând cu represalii dure. Pe de altă parte, acest discurs trădează o preocupare tot mai mare privind securitatea propriului teritoriu, inclusiv a capitalei Moscova.

Formulările de tipul „dacă ne loviți capitala, vom lovi la rândul nostru” nu transmit încredere, ci anxietate strategică. Ele sugerează că Rusia nu mai consideră spațiul său aerian complet sigur și că se teme de capacitatea Ucrainei de a lovi ținte considerate anterior intangibile.

Schimbarea echilibrului militar

Pe fondul războiului, Ucraina și-a dezvoltat treptat capacități proprii de lovire la distanță, reducând dependența de deciziile politice externe. Acest progres militar a schimbat dinamica conflictului și a redus avantajul inițial al Rusiei.

De asemenea, Kievul a propus un armistițiu extins începând cu 6 mai, o mișcare care a pus presiune pe Moscova. Spre deosebire de propunerea limitată a Rusiei, axată strict pe perioada paradei, inițiativa ucraineană ar fi demonstrat capacitatea reală a Kremlinului de a opri ostilitățile. Refuzul Moscovei a fost interpretat ca o evitare a acestui test politic.

Izolarea treptată a influenței ruse

În paralel cu evoluțiile de pe front, influența geopolitică a Rusiei continuă să se erodeze. Țări considerate tradițional din sfera sa de influență, precum Armenia sau Azerbaidjan, își diversifică parteneriatele internaționale, inclusiv prin apropierea de structuri occidentale.

În același timp, Rusia nu a reușit să își consolideze poziția nici în alte regiuni unde a avut aliați tradiționali, precum Siria sau Venezuela, ceea ce amplifică percepția de slăbire a influenței sale globale.

Sursa foto Hepta/Melitopol: Gărzile de onoare participă la o ceremonie de rămas bun la Cimitirul Frăției pentru rămășițele a 51 de soldați ai Armatei Roșii, care vor fi ulterior reînhumate la Situl Memorial al Ruperii Zidului de Est (Ostwall) din satul Mordvinovka.

Parada de 9 Mai, între simbol și realitate

Parada de Ziua Victoriei rămâne un instrument esențial de propagandă internă pentru Kremlin. Totuși, în 2026, evenimentul este umbrit de pierderi militare semnificative și de lipsa echipamentelor grele prezentate în mod tradițional.

În acest context, contrastul dintre imaginea proiectată de statul rus și realitatea de pe front devine tot mai evident. Estimările privind pierderile zilnice ale armatei ruse în conflict accentuează această discrepanță și pun sub semnul întrebării sustenabilitatea strategiei actuale a Moscovei.