Decizia SUA de retragere a unor soldați americani din Germania, criticată și de republicani

Roger Wicker, care conduce Comisia pentru forțele armate din Senat, și Mike Rogers, care conduce Comisia pentru servicii armate din Camera Reprezentanților, au declarat că decizia SUA privind retragerea a aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania transmite un „semnal greșit” Rusiei. Aceștia subliniază că în loc să fie retrase, trupele ar trebui mutate mai spre est, potrivit BBC.

Într-o declarație comună, cei doi republicani de rang înalt au afirmat că sunt „foarte îngrijorați de decizia de a retrage o brigadă americană din Germania” și că „reducerea prematură a prezenței americane în Europa înainte ca aceste capacități să fie pe deplin realizate riscă să submineze efectul de descurajare și să transmită un semnal greșit lui Vladimir Putin”.

„În loc să retragă complet forțele de pe continent, este în interesul Americii să mențină o forță de descurajare puternică în Europa prin mutarea acestor 5.000 de soldați americani spre est”, se mai arată în declarația comună a celor doi, potrivit sursei citate.

Măsura luată de Washington vine după ce președintele american Donald Trump l-a criticat pe cancelarul german Friedrich Merz pentru că a afirmat că Statele Unite au fost „umilite” de negociatorii iranieni în cadrul discuțiilor pentru încheierea războiului.Sâmbătă, președintele american Donald Trump a afirmat că ar putea avea loc reduceri mai mari de 5.000 de soldați americani, însă fără a oferi detalii.

„Vom reduce drastic efectivele, și reducerea va fi mult mai mare decât 5.000 de soldați”, a spus Trump.

Liderul de la Casa Albă a sugerat, de asemenea, retragerea trupelor americane din Italia și Spania.

(sursa: Mediafax)