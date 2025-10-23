Degringoladă totală în Germania! Poliția trage în armată - un soldat, împușcat din greșeală

Un soldat a fost împușcat de poliție în timpul unui exercițiu de amploare al armatei germane, desfășurat în orașul bavarez Erding, din sudul Germaniei, au anunțat autoritățile.

Citat de DW, un purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional al Bundeswehr a declarat că incidentul a fost cauzat de o neînțelegere între trupele participante la exercițiu și echipajele de poliție, care fuseseră alertate de localnici.

Soldatul, care a suferit răni ușoare, a fost externat din spital, potrivit declarațiilor făcute de reprezentanții Bundeswehr și ai poliției locale.

Intitulat „Marshal Power”, exercițiul implică aproximativ 500 de polițiști militari și sute de membri ai serviciilor de urgență – poliție, pompieri și salvare.

Manvrele se desfășoară în spații publice din mai multe localități bavareze situate la nord de München, inclusiv în Erding, și au ca scop simularea unui atac asupra unui stat membru NATO.

Poliția bavareză a explicat că a intervenit după ce a primit apeluri privind un bărbat înarmat, trimițând mai multe unități, inclusiv un elicopter, în sud-estul orașului Erding, miercuri seară.

Potrivit cotidianului german Bild, poliția militară a deschis focul cu muniție de exercițiu asupra ofițerilor de poliție sosiți la fața locului, crezând că aceștia fac parte din scenariul exercițiului.

Polițiștii, la rândul lor, au răspuns cu muniție reală, rănind un soldat.

„Din cauza unei interpretări greșite la fața locului, s-au tras focuri de armă”, a transmis poliția bavareză într-un comunicat. „S-a dovedit ulterior că persoana înarmată era un membru al forțelor armate germane, aflat în zonă ca parte a unui exercițiu militar”, se mai menționează în declarație.

Poliția criminală de stat, împreună cu ofițerii locali, a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

