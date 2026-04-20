Demisie a șeful poliției din Ucraina, după fuga a doi ofițeri din calea unui atac

Șase persoane au murit și alte 14 au fost rănite sâmbătă, după ce un bărbat a deschis focul asupra oamenilor de pe stradă în cartierul Holosiivskyi din sudul orașului Kiev, înainte de a lua ostatici pe alții într-un supermarket din apropiere. Ulterior, el a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliția.

De atunci, au fost distribuite online imagini care par să arate cum ofițerii părăsesc civilii și fug de la locul faptei, potrivit BBC.

Ministrul de Interne al Ucrainei, Igor Klîmenko, a declarat că ofițerii în cauză au fost suspendați și că este în curs de desfășurare o anchetă privind acțiunile lor.

„«Serviți și protejați» nu este doar un slogan. Trebuie susținut de acțiuni profesionale adecvate. Mai ales în momentele critice, când viața oamenilor depinde de asta”, a scris el pe Telegram.

Cu toate acestea, Klymenko a avertizat: „Nu este complet corect să facem generalizări despre întreaga poliție doar pe baza acțiunilor a doi angajați”.

Jukov a declarat duminică, într-o conferință de presă, că ofițerii „nu au evaluat corect situația și i-au pus pe civili în pericol”. De asemenea, el a spus că au acționat „neprofesionist și nedemn”.

„În calitate de ofițer de război, am decis să-mi prezint demisia din funcția pe care o dețin în prezent”, a declarat Jukov.

(sursa: Mediafax)