Democrații, din nou pe val. Lovitură dură încasată de Trump

America i-a dat o lovitură serioasă lui Donald Trump. La primul mare test electoral de când actualul președinte a revenit la putere, democrații au înregistrat rezultate mai bune decât sperau chiar și cei mai optimiști dintre ei.

În New York, Zohran Mamdani a câștigat detașat cursa pentru Primărie, învingându-l pe Andrew Cuomo, candidatul susținut de Trump. În New Jersey și Virginia, guvernatoarele democrate Mikie Sherrill și Abigail Spanberger au obținut victorii clare, cu diferențe de două cifre - performanțe semnificativ mai bune decât cea a Kamalei Harris în confruntarea cu Trump, exact acum un an.

Este, de altfel, pentru prima dată din 1961 când democrații câștigă trei mandate consecutive de guvernator în New Jersey.

Valul „albastru” s-a revărsat și în alte state. În California, alegătorii au aprobat noile delimitări ale districtelor electorale, o mișcare care ar putea contracara ofensiva republicană asupra reîmpărțirii circumscripțiilor înaintea bătăliei pentru Camera Reprezentanților, de anul viitor.

În Pennsylvania, democrații și-au păstrat controlul asupra a trei locuri esențiale din Curtea Supremă a statului, iar în legislativul Virginiei au câștigat 13 mandate suplimentare - cea mai mare majoritate democrată din ultimele patru decenii.

„A fost un cutremur electoral în Virginia”, a remarcat Heather Williams, președinta Comitetului de Campanie Legislativă Democrată.

Rezultatele au fost, în bună măsură, un referendum asupra președinției lui Trump, care se confruntă cu cel mai scăzut nivel de popularitate de la revenirea sa la Casa Albă.

De la raidurile Gărzii Naționale trimise de Trump și impunerea tarifelor comerciale, până la fastuoasa sală de bal de 300 de milioane de dolari din reședința prezidențială, administrația sa este percepută ca arogantă și ruptă de realitate. Iar la întrebarea „Trăiți mai bine decât acum un an?”, alegătorii au răspuns în cor: „Nu!”.

Scrutinul de marți a arătat și altceva: atunci când numele lui Trump nu apare direct, dar politicile sale sunt trecute pe buletinul de vot, electoratul republican nu se mobilizează.

Candidați precum Winsome Earle-Sears, din Virginia, care a încercat să-i copieze atacurile asupra contracandidatei sale, au descoperit pe propria piele că președintele este imposibil de imitat.

Pentru democrați, aceasta a fost noaptea în care au simțit că partidul lor revine în joc. După un an de dezorientare și de moral la pământ, formațiunea politică fără lideri clari și incapabilă să facă față unui adversar care răstoarnă tabla de șah la fiecare mutare a găsit din nou motivația să creadă că se poate reinventa.

Victorie dulce, iluzie periculoasă

Chiar dacă pierderea unor alegeri este un semn rău, interpretarea greșită a rezultatelor poate fi și mai dezastruoasă.

Când democrații au pierdut la limită Camera Reprezentanților, în 2022, dar au obținut rezultate mai bune decât se așteptau, au considerat că totul merge bine. În loc să-l conteste pe Joe Biden, l-au lăsat să candideze pentru un al doilea mandat prezidențial și au plătit scump pentru faptul că s-au complăcut în iluzia victoriei.

De data aceasta, democrații ar face bine să nu tragă concluzii exagerat de optimiste, după avalanșa de victorii de marți.

Partidul aflat în opoziție este, de regulă, cel mai motivat. Trump a pierdut New Jersey și Virginia de trei ori. Iar la New York, Zohran Mamdani nu putea spera la un adversar mai vulnerabil decât Andrew Cuomo, un personaj marcat de numeroase scandaluri.

În Virginia, republicana Winsome Earle-Sears nu s-a ridicat la nivelul lui Glenn Youngkin, fostul guvernator, care reușise cu patru ani în urmă să păstreze un echilibru delicat - să nu-l atace pe Trump, dar nici să se identifice cu el.

Chiar dacă democrații s-au descurcat bine în alegerile parțiale din acest an, imaginea de ansamblu rămâne una problematică. În iulie, ratingul de încredere al partidului a atins cel mai scăzut nivel din ultimele trei decenii.

În plus, potrivit unui sondaj „Washington Post-ABC News-Ipsos”, publicat săptămâna trecută, 68% dintre americani cred că democrații sunt „rupți de realitate” - mai mulți chiar decât cei 63% care spun același lucru despre Trump.

Semnalele sunt amestecate pentru un partid care caută o cale de ieșire după o lungă perioadă de rătăcire.

În acest context, se pot pune câteva întrebări. A fost 2024 anul unei prăbușiri totale, ce impune o reconstrucție din temelii? Sau doar o înfrângere la limită, provocată de un candidat slab, care a avut la dispoziție doar 100 de zile de campanie? Trebuie democrații să reinventeze roata sau doar să mai umfle roata veche, pompând aer proaspăt?

Alegerile de marți nu au oferit răspunsul.

La New York, carismaticul Mamdani, un socialist democrat în vârstă de 34 de ani, a electrizat tinerii progresiști și a devenit primul primar musulman al orașului, obținând o victorie istorică pentru aripa stângă.

Dar în New Jersey și Virginia, triumfurile au aparținut centristelor Mikie Sherrill și Abigail Spanberger, figuri moderate cu experiență în securitate națională, care au evitat excesele ideologice.

Astfel, atât progresiștii, cât și moderații au acum argumente pentru a susține că dețin antidotul la trumpism. Într-o țară uriașă și diversă, cu 50 de state și 340 de milioane de oameni, realitatea este însă că nu există o singură rețetă.

Partidul Democrat rămâne o coaliție zgomotoasă, uneori haotică, de voci și interese diferite, într-un contrast evident cu monocultura rigidă a cultului creat de Trump.

Ceea ce îi unește pe democrați, înaintea alegerilor intermediare de anul viitor, este dorința de a avea luptători, nu figuranți. Și, mai ales, o concentrare neabătută pe criza costului vieții, în timp ce președintele continuă să afișeze opulență și putere.

Întrebată dacă viitorul Partidului Democrat arată mai degrabă ca Zohran Mamdani sau ca Abigail Spanberger, congresmena Alexandria Ocasio-Cortez, una dintre cele mai reprezentative figuri ale aripii progresiste, a oferit un răspuns diplomat pentru rețeaua MSNBC:

„Până la urmă, nu cred că partidul nostru trebuie să aibă o singură față. Țara noastră nu are o singură față. Este vorba despre noi toți, ca echipă, și toți înțelegem misiunea noastră!”.

„Misiunea noastră, peste tot, este să trimitem în funcții cei mai puternici luptători pentru clasa muncitoare, oriunde este posibil. În unele locuri, cum e Virginia, acest lucru arată ca Abigail Spanberger. În New York, fără îndoială, înseamnă Zohran Mamdani”, a spus ea.

Care va fi strategia în alegerile pentru Casa Albă din 2028? Deocamdată, nimeni nu știe.

