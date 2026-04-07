Jurnalul.ro Ştiri Externe Democrații cer demisia șefului armatei SUA din cauza războiului din Iran

Democrații cer demisia șefului armatei SUA din cauza războiului din Iran

de Redacția Jurnalul    |    07 Apr 2026   •   12:00
Democrații cer demisia șefului armatei SUA din cauza războiului din Iran
Sursa foto: Hepta/Pete Hegseth

Reprezentanții Partidului Democrat din SUA cer demisia șefului Pentagonului pe care îl acuză de crime de război în Iran și de încălcare a Constituției. Totuși, orice demers inițiat de democrați este greu de finalizat deoarece republicanii controlează Parlamentul.

Democrații cer demisia șefului Pentagonului, Pete Hegseth, din cauza războiului din Orientul Mijlociu, potrivit Nexta. Congresmena Yassmin Ansari l-a acuzat pe Pete Hegseth de „crime de război” și de încălcarea Constituției.

De asemenea, ea a cerut înlăturarea din funcția a lui Donald Trump în temeiul celui de-al 25-lea amendament. Totuși, acest lucru este puțin probabil, deoarece Congresul este controlat de republicani.

CBS susține că peste 370 de militari americani au fost deja răniți în operațiunea împotriva Iranului. Unii s-au întors în serviciu, dar există și răniți grav.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: democraţi sua demisie pete hegseth
