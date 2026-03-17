Departe de victorie: serviciile secrete americane cred că regimul iranian își consolidează puterea

În ciuda a peste două săptămâni de atacuri aeriene neîncetate, conform evaluărilor serviciilor secrete americane, regimul iranian va rămâne probabil în picioare deocamdată, slăbit, dar mai intransigent, cu puternicele forțe de securitate ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice exercitând un control mai mare, arată Washington Post în ediția de luni seara.

Statele Unite și Israelul au degradat semnificativ capacitatea de rachete și marina Iranului, l-au înlăturat pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și au eliminat zeci de lideri militari și de informații de rang înalt.

Însă costurile războiului sunt în creștere – cel puțin 12 miliarde de dolari până acum și 13 soldați americani uciși. Presiunea Iranului asupra Strâmtorii Ormuz a încetinit traficul maritim la o scădere semnificativă, creând o perturbare istorică a traficului petrolier.

Oficialii și analiștii occidentali care studiază Iranul au declarat că văd puține perspective pe termen scurt ale unei „schimbări de regim”, sfârșitului republicii islamice vechi de 47 de ani sau ascensiunii unui guvern mai democratic. Acesta din urmă este un obiectiv invocat de prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și uneori de președintele Donald Trump , care a spus că va ști că războiul s-a terminat „când îl voi simți în oasele mele”.

Evaluările serviciilor secrete americane emise de la începutul războiului prevăd că regimul iranian va rămâne intact și, eventual, chiar încurajat, crezând că acesta s-a opus lui Trump și a supraviețuit, potrivit a două persoane familiarizate cu evaluările, care au vorbit sub condiția anonimatului din cauza sensibilității problemei.

Între timp, aliații arabi ai SUA din Golful Persic sunt furioși și alarmați că au fost țintele unor tiruri de rachete balistice și drone iraniene în represalii.

Un oficial european a declarat că scenariul cel mai probabil pentru perioada postbelică este acela al unui „regim IRGC redus la o umbră a ceea ce a fost” la Teheran, care își va păstra o parte din capacitatea nucleară și balistică, precum și sprijinul grupărilor regionale aliate, deși regimul va fi „suficient de slăbit încât să ne aflăm într-o situație mai bună decât înainte”.

Trump a primit „informări foarte îngrijorătoare” din partea serviciilor de informații americane, a declarat una dintre cele două persoane familiarizate cu evaluările. Și i s-a spus despre probabilitatea unui IRGC mai bine înrădăcinat înainte de a da undă verde pentru a lansa războiul împreună cu Israelul, a spus această persoană.

„Nu a fost doar previzibil”, au spus ei. „A fost prezis. I s-a spus dinainte.”

Unele elemente ale evaluărilor serviciilor de informații au fost raportate anterior de Reuters .

Aliații SUA din Golf spun că sunt furioși pe administrația Trump, în timp ce conflictul se apropie de a treia săptămână.

„Au început acest război pentru Israel și apoi ne-au lăsat să înfruntăm atacurile singuri”, a declarat un oficial arab de rang înalt din Golf. În perioada premergătoare conflictului, a spus el, oficialii administrației Trump le-au spus aliaților că orice confruntare militară va fi rapidă, dar acum este clar că Iranul vrea să prelungească conflictul pentru a provoca suferință vecinilor săi.

„Nu avem un plan pentru un război lung. Trebuie să-l terminăm cât mai curând posibil”, a spus oficialul. Pe măsură ce conflictul s-a prelungit, rata represaliilor iraniene a încetinit, dar Iranul și-a extins constant țintele în regiune.

Aliații SUA din Golf au ridicat elicoptere de atac și avioane de război pentru a doborî dronele iraniene care vizau teritoriul lor, dar nu au întreprins acțiuni ofensive împotriva teritoriului iranian, temându-se că o astfel de mișcare ar stimula Iranul să vizeze mai multe infrastructuri civile din Golf.

Luni, Trump și-a exprimat surprinderea față de amploarea represaliilor Iranului. „Au lovit Qatarul, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrainul, Kuweitul”, a spus el. „Nimeni nu se aștepta la asta. Am fost șocați. … Au ripostat.”

Controlul Iranului asupra Strâmtorii Ormuz se prefigurează a fi factorul decisiv în război, tulburând piețele energetice globale din cauza îngrijorărilor că aceasta ar putea rămâne închisă traficului maritim major pentru o perioadă extinsă de timp. Casa Albă a fost avertizată de comunitatea de informații că Iranul ar putea încerca să închidă calea navigabilă, a declarat o persoană familiarizată cu evaluările.

„Acest război este acum despre statutul Strâmtorii Ormuz. Punct”, a postat pe X analistul Gregory Brew de la Eurasia Group Iran.

Având la dispoziție o ofertă masivă de drone relativ ieftine, precum și o rezervă tot mai mică de rachete, Iranul exercită controlul asupra cine poate traversa strâmtoarea, a declarat Brew într-un interviu.

Strategia Iranului este să rămână ferm, să își folosească influența asupra strâmtorii pentru a forța SUA să dezescaladeze și să spere că Trump nu va avea curajul pentru o luptă lungă.

Trump, secretarul Apărării, Pete Hegseth, și alți oficiali de rang înalt din administrație au lăudat în repetate rânduri distrugerile pe care armatele americane și israeliene le-au provocat armatei și conducerii iraniene, lovind peste 15.000 de ținte până vineri.

În acea zi, forțele americane au atacat insula Kharg, piesa centrală a economiei iraniene bazate pe petrol, iar Trump a postat pe rețelele de socializare: „Armata iraniană și toți ceilalți implicați în acest regim terorist ar fi înțelepți să depună armele și să salveze ceea ce a mai rămas din țara lor, ceea ce nu este mult!”

Un atac israelian din prima zi a războiului, pe 28 februarie, i-a ucis pe Khamenei și pe alți lideri de rang înalt, inclusiv comandantul IRGC și ministrul apărării. Atacul l-a rănit pe fiul lui Khamenei, Mojtaba, potrivit oficialilor occidentali. Mojtaba a fost numit ulterior să-i succeadă tatălui său.

Cei care iau deciziile rămași în Iran sunt confuzi, paranoici și au dificultăți în a comunica unii cu alții, a declarat o sursă occidentală din domeniul securității, vorbind sub condiția anonimatului pentru a discuta despre evaluările serviciilor de informații.

Cu toate acestea, oficialii și analiștii spun că nu există semne evidente de fisuri sau dezertări în structura de putere a Iranului. O evaluare clasificată a serviciilor de informații dinainte de război, realizată de Consiliul Național de Informații, a concluzionat că nici măcar un atac la scară largă asupra Iranului lansat de SUA ar fi puțin probabil să înlăture sistemul său militar și clerical înrădăcinat.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, fondat în 1979 de liderul revoluționar ayatollahul Ruhollah Khomeini pentru a proteja noua republică islamică, a câștigat constant putere în ultimele decenii, inclusiv asupra unor vaste zone ale economiei iraniene.

„IRGC are putere economică”, a declarat Richard Nephew, consilier principal pe probleme de Iran în administrațiile Biden și Obama, care este acum cercetător la Universitatea Columbia. „Au putere politică. Au aparatul de represiune internă. Practic, sunt acum piesa centrală a sistemului de putere din interiorul țării.”

Departe de a intimida IRGC, războiul probabil nu a făcut decât să-i întărească hotărârea, a spus el. Asta nu înseamnă că peste câteva luni, penuria de apă și energie și criza economică din Iran nu vor reînnoi protestele populare, dar represiunea regimului din ianuarie „a demonstrat că nu va permite ca acest lucru să se întâmple la fel cum s-a întâmplat înainte”, a spus Nephew.

Ali Khamenei a fost figura centrală în fruntea unui set de alianțe în continuă schimbare în cadrul regimului. Mojtaba Khamenei va fi probabil mai degrabă un partener al IRGC decât un lider suprem complet independent, precum tatăl său, a declarat Jonathan Panikoff, fost adjunct al ofițerului de informații național al SUA pentru Orientul Apropiat.

În cel mai bun caz, regimul este atât de zdruncinat încât, odată ce conflictul se oprește, „există o competiție semnificativă pentru putere”, a spus Panikoff, acum la grupul de experți Atlantic Council. „Sunt sceptic”, a adăugat el.

Panikoff a spus că vede puține șanse ale unei revolte populare în Iran în acest moment sau semne de fisuri în culise în cadrul regimului. „Cineva cu arme trebuie fundamental să schimbe tabăra sau să stea deoparte”, a spus el.

Administrația Trump a început să facă presiuni asupra altor națiuni pentru a izola și mai mult IRGC. Într-o telegramă transmisă luni tuturor posturilor diplomatice americane, Departamentul de Stat a instruit diplomații să îndemne guvernele gazdă să desemneze IRGC și Hezbollah-ul libanez drept organizații teroriste.

Diplomaților li s-a spus să transmită mesajul până vineri „la cel mai înalt nivel adecvat”, conform cablului, care a fost analizat de The Washington Post. De asemenea, li s-a spus să se coordoneze cu diplomații israelieni, la discreția fiecărei misiuni.

Comunicarea multilaterală este remarcabilă pentru a doua administrație Trump, care a favorizat adesea mișcările unilaterale de politică externă. Cablul informativ menționează că desemnările internaționale mai ample – care au dus la sancțiuni și interdicții de vize – ar putea descuraja represaliile iraniene, menționând că Teheranul este „mai sensibil la acțiunile colective decât la acțiunile unilaterale”.

Trump și principalii săi consilieri au oferit argumente schimbătoare pentru declanșarea războiului împotriva Iranului, invocând uneori dorința de a răsturna republica islamică, alteori indicând programele nucleare și de rachete ale Iranului ca pe o amenințare iminentă. Inițial, Netanyahu a promis că va „înlătura amenințarea existențială” reprezentată de Iran, dar în ultima vreme pare să se fi moderat, subliniind degradarea capacităților nucleare și de rachete ale Iranului cauzată de război.

Și, deși regimul este încă la putere, efortul condus de Israel de a-l răsturna este salutat de unii din interiorul țării.

O activistă pentru drepturile omului din Teheran, comunicând prin intermediul unei aplicații de mesagerie criptată, a declarat că atacurile israeliene asupra punctelor de control deținute de Basij, forța paramilitară a IRGC, și uciderea membrilor IRGC au încurajat-o pe ea și pe ceilalți activiști „deoarece mult mai mulți militari și lideri de regim au fost uciși în acest război decât oameni obișnuiți”.

„Nu ne putem imagina viața sub acest regim după război — cât de îngrozitor ar putea fi”, a spus activistul, care a vorbit sub condiția anonimatului de teama represaliilor.

În Iran, susținătorii regimului au devenit mai intransigenți în cele două săptămâni de război, potrivit lui Aliasghar Shafieian, consilier al președintelui iranian Masoud Pezeshkian. Inițial, el a spus că ritmul violent al atacurilor aeriene americane și israeliene – mult mai intens decât atacurile din timpul războiului de 12 zile cu Israelul din iunie – a fost terifiant, dar acum oamenii se tem mai puțin.

„Vedeți că oamenii sunt acolo și își mențin poziția”, a spus el într-un interviu.

Mai mulți lideri iranieni de rang înalt, inclusiv Pezeshkian, au făcut vineri prima lor apariție publică de la începutul războiului, alăturându-se miilor de persoane care au mărșăluit pe străzile din Teheran pentru a comemora Ziua Quds, ultima vineri a lunii sfinte a Ramadanului.

Shafieian, vorbind prin intermediul unei aplicații de videoconferință, a declarat că a participat la un miting similar săptămâna trecută, o înmormântare pentru comandanții militari uciși în război. Mulțimile „scandau fără compromisuri, fără predare, vor să lupte până la capăt”, a spus el. „Poate că nu sunt toți oamenii din Iran, dar fac parte din societate”.

Autoritățile de securitate au folosit situația țării în timp de război pentru a-și extinde influența, potrivit unui al doilea oficial european.

„Regiunea este în flăcări, iar regimul este încă în picioare”, a spus el. Pe plan intern, a spus el, atacurile iraniene de represalii împotriva vecinilor săi din Golf au fost sărbătorite ca un semn de putere, în timp ce oficialii iranieni care au susținut diplomația au fost discreditați.

„Regimul este acum și mai radicalizat și mai întărit decât era înainte”, a spus el.

(sursa: Mediafax)