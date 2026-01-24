Descoperire arheologică spectaculoasă în Mexic: Mormânt zapotec de 1400 de ani

Mormânt zapotec de 1400 ani descoperit în Oaxaca, Mexic: Picturi murale și bufniță simbolică

Un mormânt impresionant, vechi de 1.400 de ani și aparținând civilizației zapoteci, a fost descoperit recent în Mexic.

Descoperirea, anunțată sâmbătă de DPA, a fost salutată de președinta Claudia Sheinbaum (foto) ca fiind „cea mai semnificativă descoperire arheologică din ultimul deceniu în Mexic".

Situat în orașul San Pablo Huitzo din statul Oaxaca, mormântul bine conservat impresionează prin picturi murale, frize și inscripții calendaristice. Intrarea în anticamera funerară este ornată cu o bufniță – simbol al nopții și morții în cultura zapotecă. Ciocul acesteia acoperă chipul unei personalități zapoteci, realizat din stuc pictat, probabil proprietarul complexului mortuar.

Sculpturile din piatră și picturile murale ilustrează teme precum puterea și moartea. Pe pereții camerei funerare se distinge o procesiune de figuri pictate în nuanțe vibrante de ocru, alb, verde, roșu și albastru.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Institutul Național de Antropologie și Istorie (INAH) din Mexic a publicat detalii extinse. Ministrul Culturii, Claudia Curiel, a numit-o o „descoperire extraordinară", subliniind conservarea excelentă. Potrivit acesteia, situl oferă informații valoroase despre „organizarea lor socială, ritualurile de înmormântare, dar şi despre viziunea lor asupra lumii, păstrată prin intermediul arhitecturii şi picturilor murale".

„San Pablo Huitzo, orasul Zapoteca situat in valea Etla, pastreaza o bogatie prehispanica foarte importanta pentru istoria si patrimoniul orasului Oaxaca.

Astăzi s-a confirmat descoperirea uneia dintre comorile celui de-al 10-lea mormânt al acestui oraș.

-A fost descoperit pe dealul carierei San Pablo Huitzo.

Mormântul datează din anul 600 d.Hr.

- Pentru bogăția sa pitorească și arhitecturală, aduce informații de mare valoare despre organizarea socială, ritualurile funerare și viziunea asupra lumii asupra culturii Zapotece.

- Constatarea este evidențiată prin prezența elementelor sculpturale și picturii murale, printre care reprezentări simbolice asociate puterii și morții, precum și volane și pietre cu inscripții în calendar.

-O bufniță, pasăre care în lumea Zapotecă simbolizează noaptea și moartea, împodobește intrarea mormântului; ciocul ei acoperă stuccul și chipul pictat al unui domn Zapotec, posibil portret al strămoșului căruia i-a fost dedicat mormântul, și căruia urmașii săi au recurs ca mijlocitor zeităţile.

- Pragul este flancat de un dintel, in varful caruia se poate observa un friso compus din pietre funerare din piatra, gravat cu nume calendare; in timp ce apar figurile unui barbat si ale unei femei impodobite cu atingeri si artefacte in ambele maini, poate gardienii locului Analize pe picioare.

Această constatare reprezintă o mare importanță istorică pentru înțelegerea complexității sociale, artistice și simbolice a zapotecenilor”.

Civilizația zapotecă a atins apogeul între 900-300 î.Hr. în sudul Mexicului, cu capitala Monte Albán – inclusă în Patrimoniul UNESCO din 1987 și populată odată cu circa 35.000 de locuitori.