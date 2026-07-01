Deturnare de fonduri europene: Percheziţii în mai multe ţări în legătură cu fostul grup europarlamentar „Identitate şi Democraţie”

EPPO a precizat că ''în prezent se iau măsuri în Franţa şi alte ţări europene în cadrul unei anchete în curs referitoare la folosirea fondurilor europene de un fost grup politic din Parlamentul European între 2019 şi 2024'', confirmând o informaţie difuzată anterior de cotidianul francez Le Monde.



Percheziţiile au loc în Franţa, Spania, Italia şi Belgia, a scris Le Monde.



Aceste percheziţii se adaugă unei alte proceduri judiciare legate de RN. Astfel, Curtea de Apel de la Paris urmează să confirme sau să infirme, pe 7 iulie, ineligibilitatea Marinei Le Pen, lidera grupului RN din parlamentul francez, în scandalul asistenţilor parlamentari europeni. Ea ar putea fi declarată ineligibilă pentru a candida în alegerile prezidenţiale din Franţa din 2027.



Instituit în 2021, Parchetul European a anunţat în iulie anul trecut deschiderea unei anchete privind fostul grup europarlamentar ID, suspectat de nereguli în gestionarea unor fonduri UE în valoare de 4,3 milioane de euro.

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AGERPRES