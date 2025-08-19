Moartea a 50.000 de palestinieni în Gaza este „necesară”, spune un fost șef al serviciilor de informații israeliene 

„Pentru fiecare persoană ucisă pe 7 octombrie, 50 de palestinieni trebuie să moară. Nu contează dacă sunt copii.”, se aude vocea lui Haliva pe înregistrarea ajunsă în mâinile presei israeliene. „Faptul că în Gaza sunt deja 50.000 de morți este necesar și inevitabil pentru generațiile viitoare!”, adaugă el.

Nu este clar când au fost făcute afirmațiile, însă bilanțul victimelor palestiniene depășise pragul de 50.000 în luna martie.

Înregistrările, care par a fi extrase din discuții mai ample, nu precizează nici cu cine vorbea Haliva.

Într-un alt fragment, Haliva afirmă: „Nu există altă opțiune; din când în când, ei au nevoie de o Nakba, ca să înțeleagă prețul.”. Termenul Nakba („catastrofă” în arabă) desemnează exodul a aproximativ 700.000 de palestinieni în 1948, la crearea statului Israel.

Haliva conducea serviciile de informații militare pe 7 octombrie 2023, atunci când Hamas a atacat sudul Israelului, ucigând 1.200 de persoane și răpind alte 250.

În aprilie 2024, generalul a demisionat, invocând „responsabilitatea avută prin prisma poziției de conducere”. El a devenit primul ofițer superior al armatei israeliene care a procedat în acest fel, asumându-și responsabilitatea pentru breșa de securitate exploatată de către teroriști.

Fostul oficial insistă însă că armata nu este singura responsabilă pentru eșecurile din 7 octombrie, acuzând și clasa politică, dar și serviciul intern de securitate Shin Bet, care ar fi subestimat intențiile Hamas.

Ulterior, într-o declarație pentru „Channel 12”, Haliva a spus că afirmațiile au fost făcute „într-un cadru închis” și și-a exprimat regretul.

El a susținut că înregistrările „sunt fragmente scoase din context, care nu reflectă întreaga imagine, mai ales atunci când este vorba despre chestiuni complexe și în mare parte clasificate.”

Israelul se confruntă cu un val crescând de critici internaționale legate de războiul din Gaza și de planurile sale de a prelua controlul asupra orașului Gaza.

Premierul Noii Zeelande, Christopher Luxon, a declarat, săptămâna trecută, că Benjamin Netanyahu „a pierdut contactul cu realitatea”, iar ocuparea orașului ar fi „absolut inacceptabilă”.

La rândul său, premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a afirmat, într-un interviu pentru „Jyllands-Posten”, că „Netanyahu a devenit el însuși o problemă”.

Hamas a condamnat declarațiile generalului în retragere Aharon Haliva, apărute în înregistrarea audio difuzată de „Channel 12”, afirmând că acestea „confirmă faptul că crimele împotriva poporului nostru reprezintă decizii la cel mai înalt nivel și o politică oficială a conducerii politice și de securitate a inamicului.”.

Un raport al unui comitet special al ONU, publicat în noiembrie anul trecut, a concluzionat că acțiunile Israelului în Gaza „sunt compatibile cu caracteristicile genocidului”.

Luna trecută, două organizații israeliene pentru drepturile omului au acuzat, la rândul lor, statul israelian de genocid. Armata israeliană a respins categoric aceste afirmații, calificându-le drept „lipsite de orice fundament”.

Israelul a negat în mod repetat acuzațiile de genocid, susținând că acționează în conformitate cu dreptul internațional.

Statul evreu, acuzat că aplică „o politică deliberată de înfometare” a palestinienilor

Între timp, organizația pentru drepturile omului „Amnesty International” a acuzat, ieri, că Israelul desfășoară „o campanie deliberată de înfometare” în Fâșia Gaza, teritoriu ocupat și supus unui asediu prelungit.

Ministerul Sănătății din Gaza a raportat că, duminică, au murit încă șapte persoane din cauza malnutriției, dintre care doi copii.

Potrivit „Amnesty International”, Israel restricționează sever ajutoarele umanitare care ajung în Gaza și pune în aplicare politici care „distrug sistematic sănătatea, bunăstarea și structura socială a vieții palestiniene”.

Organizația susține că măsurile israeliene urmăresc „crearea deliberată a unor condiții de trai menite să conducă la distrugerea fizică a palestinienilor, parte a genocidului în curs împotriva populației din Gaza.”.

Raportul se bazează pe interviuri realizate în ultimele săptămâni cu 19 persoane strămutate, care se adăpostesc în trei tabere improvizate, precum și cu personal medical din două spitale din Gaza City.

Israelul, care respinge în mod constant acuzațiile privind înfometarea deliberată a civililor în conflictul de 22 de luni, nu a comentat imediat constatările „Amnesty International”, iar reprezentanții armatei și ai Ministerului de Externe nu au răspuns solicitărilor agențiilor internaționale de presă.