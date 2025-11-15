Un diamant albastru, vândut pentru peste 25 de milioane de dolari la Geneva

Acest diamant albastru intens, care "se numără printre cele mai frumoase diamante colorate scoase vreodată la licitaţie", potrivit lui Rahul Kadakia, director internaţional al departamentului de bijuterii de la Christie's, fusese estimat de către casa de licitaţii la o valoare cuprinsă între 20 şi 30 de milioane de dolari.



"Mellon Blue" a fost adjudecat pentru 17,4 milioane de franci elveţieni, ceea ce, cu taxele incluse, reprezintă un preţ final de 25.592.269 de dolari, potrivit Christie's.



Aceeaşi piatră, cunoscută anterior sub numele de "Zoe Diamond", fusese vândută în 2014 la Sotheby's din New York pentru 32,6 milioane de dolari, stabilind atunci recorduri mondiale pentru un diamant albastru şi pentru preţul pe carat.



Piatra i-a aparţinut timp de decenii americancei Rachel Lambert Mellon, o horticultoare, filantroapă şi colecţionară de artă cunoscută sub numele de "Bunny" Lambert Mellon (1910-2014).



Diamantul era atunci montat într-un pandantiv.



Bunny Mellon este cunoscută mai ales pentru că a reamenajat grădina de trandafiri a Casei Albe în 1961, la cererea preşedintelui John F. Kennedy.



Cel mai mare preţ obţinut vreodată de Christie's pentru un diamant albastru intens a fost stabilit la Geneva în 2016, atunci când "Oppenheimer Blue" (14,62 carate) a fost vândut pentru 57,5 milioane de dolari americani.

