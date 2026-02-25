Dictatura MAGA: Trump nu renunță la ideea unui nou mandat!

Președintele Donald Trump a făcut din nou o referire la un posibil al treilea mandat la Casa Albă, potrivit Sky News. Asta în timpul discursului despre starea națiunii care a fost ținut în noaptea de marți spre miercuri.

„Deci, în primul meu an al celui de-al doilea mandat”, a spus președintele, înainte de a răbufni: „Ar trebui să fie al treilea mandat. Dar se întâmplă lucruri ciudate.”

El și apropiații săi continuă să susțină, fără a prezenta dovezi, că alegerile din 2020 pe care le-a pierdut în fața lui Joe Biden au fost furate.

În ceea ce privește o nouă candidatură a sa în 2028, Trump a făcut mai multe referiri în ultimele luni chiar dacă cel de-al 22-lea amendament al Constituției SUA limitează președinții la două mandate.

Spre finalul anului trecut președintele american a spus că ar fi deschis la o candidatură pentru al treilea mandat. El nu a exclus posibilitatea de a candida la alegerile din 2028, spunând „i-ar plăcea foarte mult să o facă”.

Și susținătorii săi îl încurajează. Steve Bannon a declarat într-un interviu pentru The Economist că ar exista „un plan” pentru a-i asigura lui Trump un al treilea mandat. „Trump va fi preşedinte în 2028, iar oamenii ar trebui să se obişnuiască cu această idee. (…) La momentul potrivit, vom dezvălui care este planul”, a spus Bannon.

Totuși, ideea nu este văzută cu ochi buni de toți republicanii. Mike Johnson, preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor a declarat că nu vede nicio posibilitate de a modifica Constituţia americană pentru a-i permite lui Donald Trump să candideze pentru un al treilea mandat.

Trump despre tarife: „Nu va fi necesară nicio acțiune din partea Congresului”

În discursul maraton despre starea națiunii, care a durat 1 oră și 47 de minute, președintele american Donald Trump a vorbit și despre tarifele globale aplicate de administrația sa, tarife care au fost anulate de Curtea Supremă la sfârșitul săptămânii trecute.

Trump nu a repetat atacurile furioase de vineri la adresa Curții Supreme a SUA pentru anularea tarifelor sale globale. În schimb, s-a concentrat pe afirmația că are încă o influență semnificativă asupra altor autorități tarifare, potrivit CNN.

În primul rând, el a susținut voluntar că Congresul nu ar trebui să se obosească să-și codifice tarifele în lege. „Nu va fi necesară nicio acțiune din partea Congresului”, a spus Trump.

Este clar că tarifele îi fac chiar și pe mulți republicani să se simtă inconfortabil și pare puțin probabil ca Congresul să poată adopta orice oricum, comentează CNN. Dar, având în vedere că autoritățile sale tarifare sunt încă incerte, faptul că Trump nu a cerut Congresului să adopte ceva ce are șanse mai mari de a trece de procesul legal era ceva de văzut. (La urma urmei, Constituția îi conferă Congresului puterea de a tarifa.)

Asta sugerează că Trump nu a ținut cont de apelul judecătorului Neil Gorsuch ca guvernul american să înceapă să includă mai multe legi. Președintele a făcut și o predicție importantă.

„Cred că tarifele plătite de țările străine vor înlocui, ca și în trecut, substanțial sistemul modern de impozitare a veniturilor, luând o povară financiară uriașă de pe umerii oamenilor pe care îi iubesc”, a spus el.

Într-adevăr, la începutul istoriei americane, tarifele vamale au fost forma predominantă de impozitare.

