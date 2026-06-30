Directorul CIA, declarație alarmantă: „AI-ul este o armă nucleară digitală”

Marți, directorul CIA Jim Ratcliffe a susținut un discurs public rar la Washington, potrivit AFP.

În discursul său, acesta a comparat capacitățile celor mai avansate modele de inteligență artificială cu „armele nucleare digitale”.

„Nu ar fi nepotrivit, așa cum am discutat, să comparăm capacitățile lor cu armele nucleare digitale”, a transmis acesta. Ratcliffe a făcut referire la discuțiile sale pe această temă cu consilierii președintelui Donald Trump, potrivit sursei citate.

Înaltul oficial american din domeniul serviciilor secrete externe a susținut public această analogie cu arma nucleară. Analogia vine într-un moment în care administrația Trump tocmai preluase controlul fără precedent asupra acestei tehnologii. Administrația a invocat securitatea națională.

Pe 12 iunie, Washingtonul a obligat Anthropic să întrerupă accesul la cele două modele ale sale cele mai puternice, Mythos 5 și Fable 5. Companiei i-au fost impuse „controale la export”, conform aceleiași surse.

Această retragere forțată a unui model de ultimă generație de către un guvern a însemnat o premieră. Retragerea a fost realizată doar parțial, vineri, pentru Mythos, acum accesibil unui cerc limitat de parteneri americani.

Fable 5, versiunea sa restricționată pentru consumatori, rămâne offline. OpenAI, rivalul american al Anthropic, și-a lansat modelul GPT-5.6 în aceeași zi cu acces foarte limitat. Compania acceptă pentru prima dată ca guvernul SUA să valideze partenerii autorizați de la un client la altul, mai arată sursa.

Ratcliffe a reiterat opinia guvernului, aceea că „tehnologiile emergente” au fost „cea mai mare prioritate a sa”. Prioritatea este „la egalitate cu China”, de când a preluat funcția în urmă cu optsprezece luni.

Vorbind la o conferință găzduită de AWS, divizia de cloud computing a Amazon, directorul CIA i-a acuzat pe adversarii Americii că vor să „fure și să manipuleze progresele Americii”. Analogia dintre inteligența artificială avansată și armele nucleare circulă de luni de zile în cercurile de securitate națională americane. Mai multe grupuri de experți descriu o adevărată „cursă a înarmării” tehnologice între Statele Unite, China și Rusia, potrivit aceleiași surse.

Directorul a detaliat o reorganizare a CIA axată pe securitatea cibernetică. Acesta a descris-o ca pe o „sabie” și un „scut” pentru a apăra infrastructura critică.

El a mai declarat că s-a întâlnit cu Elon Musk, CEO-ul SpaceX, precum și cu directori de la Amazon, Google și Dell, mai specifică sursa.

(sursa: Mediafax)