Dispută România-Rusia privind originea minelor din Marea Neagră. Cine spune adevărul?

După declarațiile minstrului Apărării, Radu Miruță, potrivit cărora România are experiență în „deminarea minelor marine din Marea Neagră din partea Federației Ruse”, reprezentanța acdestei țări la București a transmis o clarificare.

Ambasada Rusei îl contrazice pe Radu Miruță

Ambasada Federației Ruse la București susține că minele nu au nicio legătură cu Rusia.

„În legătură cu declarația Ministrului apărării naționale al României, făcută în cadrul unui interviu din 25 martie 2026, potrivit căreia România are experiență în , Ambasada Rusiei la București ar dori să facă următoarea precizare.

Minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au exclusiv origine ucraineană și nu au nicio legătură cu Rusia, fapt bine cunoscut de specialiștii Ministerului Apărării”, a transmis joi, pe Facebook, Ambasada.

Confrom postării, încă din martie 2022, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei avertiza că 420 de mine marine ancorate produse în prima jumătate a secolului XX au fost instalate de forțele navale ale Ucrainei la accesul către porturile Odessa, Oceakov, Cernomorsk și Iujnîi.

„Din cauza furtunilor, cablurile care legau minele de ancorele de fund s-au rupt, după care acestea s-au deplasat liber (au derivat) în partea de vest a Mării Negre și în strâmtoarea Bosfor”, au mai transmis reprezentanții Ambasadei Rusiei.

MApN acuză Rusia

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a făcut vineri precizări în legătură cu aceste declarații.

„Situația creată de minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au la origine exclusiv acțiunile Federației Ruse împotriva unui stat suveran și independent, Ucraina, fapt bine cunoscut de reprezentanții Ambasadei Federației Ruse la București”, a transmis MApN pe Facebook.

Potrivit reprezentanților ministerului, încercările repetate de a distrage atenția opiniei publice de la cauzele evidente ale amenințărilor de la Marea Neagră sunt doar manifestări ale intenției Federației Ruse de a distorsiona realitatea.