Kremlinul anunță că următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina va fi săptămâna viitoare

de Redacția Jurnalul    |    13 Feb 2026   •   19:45
Sursa foto: Hepta/ Dmitri Peskov, a confirmat că Moscova și Washingtonul au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul comercial și economic

Kremlinul a declarat vineri că următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina va avea loc săptămâna viitoare, dar nu a confirmat locul de desfășurare.

Trei surse familiarizate cu acest subiect au declarat pentru Reuters că oficialii americani au propus o întâlnire trilaterală luni și marți la Miami.

Rundele anterioare de negocieri au avut loc la Abu Dhabi.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că Moscova și Washingtonul au discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul comercial și economic.

Peskov a declarat că Moscova speră ca dialogul să continue, dar a afirmat că este puțin probabil ca aceste discuții să depășească stadiul de negocieri înainte de soluționarea conflictului din Ucraina.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Dmitri Peskov negocieri pace ucraina
