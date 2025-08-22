Doctorul acuzat că a înregistrat 4.500 de videoclipuri în toaletele spitalelor, eliberat pe cauțiune

Ryan Cho, în vârstă de 28 de ani, se va confrunta probabil cu aproximativ 500 de acuzații legate de 4.500 de videoclipuri intime pe care le-ar fi înregistrat în secret cu telefonul, în principal în toaletele personalului a trei spitale din Melbourne, din 2021, potrivit poliției, citată în documente prezentate la Curtea Supremă din statul Victoria.

Judecătorul James Elliott a decis ca medicul stagiar să fie eliberat cu condiția să locuiască cu părinții săi, care s-au mutat din Singapore în Melbourne în așteptarea eliberării fiului lor. Părinții săi au fost obligați să depună o garanție de 50.000 de dolari australieni (32.000 USD).

Procurorul a susținut că acuzațiile l-ar putea determina pe Cho să fugă și că acesta nu avea legături semnificative cu Australia după ce a fost suspendat de la locul său de muncă. Deși Cho a devenit rezident permanent australian în aprilie, el ar fi expus riscului de deportare dacă ar fi condamnat și ar primi o pedeapsă de 12 luni sau mai mult de închisoare, a declarat Hammill.

Poliția susține că Cho a înregistrat imagini intime cu cel puțin 460 de femei. Judecătorul a subliniat că nu există acuzații conform cărora aceste imagini ar fi fost distribuite.

Cho a fost arestat în iulie, după ce un telefon a fost găsit înregistrând dintr-un sac pus într-o toaletă a spitalului din Austin. Poliția susține că el ar fi înregistrat și în toaletele de la Peter MacCallum Cancer Center și Royal Melbourne Hospital.

Avocatul său, Julian McMahon, a respins temerile procurorilor că, dacă ar fi eliberat, Cho ar putea influența martorii. Probabil că ar exista sute de martori care să aducă acuzații similare, a spus McMahon.

