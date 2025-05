Donald Trump vrea o anchetă privind sprijinul celebrităţilor pentru Kamala Harris

"Candidaţii nu sunt autorizaţi să plătească pentru SUSŢINERE, ceea ce Kamala a făcut, sub pretextul că plăteşte divertisment", a scris Trump pe platforma sa socială Truth Social. "Voi cere o anchetă majoră asupra acestui caz", a continuat el.



În timpul campaniei prezidenţiale din 2024, Kamala Harris s-a bucurat de sprijinul unor megastaruri precum cântăreaţa Beyonce sau prezentatoarea de televiziune Oprah Winfrey.



Aceasta din urmă a dezminţit între timp că firma sa de producţie ar fi primit un milion de dolari din partea echipei fostei vicepreşedinte pentru a acoperi costurile asociate cu organizarea venirii acesteia la celebrul său talk-show.



Echipa Kamalei Harris a dezminţit la rândul său zvonurile conform cărora ar fi plătit-o pe Beyonce pentru ca aceasta să apară la unul dintre mitingurile sale.



Donald Trump, care a câştigat în mod confortabil alegerile, a primit puţin sprijin din partea sectorului de divertisment, dar a putut conta pe sprijinul influencerilor care promovează masculinitatea toxică, precum animatorul de podcast Joe Rogan.



Donald Trump a acuzat-o de asemenea pe Kamala Harris că l-a plătit pe Bruce Springsteen, o legendă rock, pentru ca acesta să cânte în timpul unui eveniment electoral în statul Georgia, cu câteva săptămâni înainte de alegeri.



"Cu cât l-a plătit Kamala Harris pe Bruce Springsteen pentru spectacolul lui lamentabil în timpul campaniei sale prezidenţiale? De ce a acceptat el bani dacă este un aşa mare susţinător al ei?", a scris Trump cu sarcasm în mesajul său.



Săptămâna trecută, Donald Trump l-a criticat în mod virulent pe rockerul american, numindu-l "idiot", după atacuri verbale ale lui Springsteen contra administraţiei sale "corupte", făcute în timpul unui concert din Regatul Unit.



Puternic de stânga, interpretul cântecului "Born in U.S.A." declarase: "Acasă, America pe care o iubesc, America despre care am scris, sursă de speranţă şi de libertate de 250 de ani, este în mâinile unui guvern corupt, incompetent şi perfid".



El îl calificase în trecere pe Donald Trump drept "preşedinte incapabil".

AGERPRES