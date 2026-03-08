Trump susţine că noul lider suprem iranian „nu va rezista mult” fără aprobarea sa

„Va trebui să obțină aprobarea noastră”, a declarat președintele pentru ABC News. „Dacă nu obține aprobarea noastră, nu va rezista mult timp. Vrem să ne asigurăm că nu va trebui să revenim la fiecare 10 ani, când nu veți avea un președinte ca mine care să facă asta”.

El a adăugat: „Nu vreau ca oamenii să fie nevoiți să revină peste cinci ani și să facă același lucru din nou sau, mai rău, să le permită să aibă arme nucleare”.

Când a fost întrebat dacă ar fi dispus să aprobe pe cineva cu legături cu vechiul regim, Trump a răspuns: „Da, pentru a alege un lider bun, aș face-o, da, aș face-o. Există numeroase persoane care ar putea fi potrivite”.

Părând să ofere încă o justificare pentru acest război, Trump a spus că Iranul plănuia să preia controlul asupra întregului Orient Mijlociu și a sugerat că el i-a împiedicat să facă acest lucru.

„Sunt un tigru de hârtie. Acum o săptămână nu erau un tigru de hârtie, vă spun eu. Și aveau de gând să atace”, a spus el. „Planul lor era să atace întregul Orient Mijlociu, să preia controlul asupra întregului Orient Mijlociu”.

De asemenea, el nu a exclus trimiterea forțelor speciale pentru a confisca uraniul îmbogățit al Iranului: „Totul este pe masă. Totul”.

Un înalt oficial al administrației a declarat săptămâna trecută reporterilor că Iranul a îmbogățit suficient uraniu pentru a obține material de calitate militară în 10 zile sau mai puțin.

Se crede că o mare parte din uraniu este păstrată în locurile bombardate în timpul operațiunii Midnight Hammer - Natanz, Isfahan și Fordow - potrivit oficialului.

„În teorie, dacă am avea control fizic asupra acelui teritoriu, dacă am avea control fizic asupra locurilor în care se află, am putea trimite oamenii noștri acolo și l-am putea dilua la fața locului”, a spus oficialul.

(sursa: Mediafax)