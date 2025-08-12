Donald Trump: Aurul va fi scutit de tarifele vamale impuse de SUA

Săptămâna trecută, prețul aurului a crescut vertiginos la New York ca urmare a zvonurile privind o creștere a taxelor pe lingourile importate.

Președintele Donald Trump a anunțat luni că aurul nu va fi supus noilor tarife vamale americane după ce un document a semănat confuzie săptămâna trecută și a dus prețul la un nivel record, potrivit Le Figaro.

„O declarație din partea lui Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii: Aurul nu va fi supus tarifelor vamale!”, a scris șeful statului pe platforma Truth Social.

Prețurile aurului au atins un nou nivel record la sfârșitul săptămânii trecute, investitorii fiind îngrijorați că lingourile vor fi afectate de tarifele impuse de președintele SUA.

Ulterior, Casa Albă a anunțat că intenționează să „emită un ordin executiv în viitorul apropiat pentru a clarifica dezinformarea privind impozitarea lingourilor de aur și a altor produse speciale”.

(sursa: Mediafax)