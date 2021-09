Donald Trump îl critică pe Joe Biden pentru retragerea trupelor militare din Afganistan

Hepta

Fostul preşedinte american Donald Trump a criticat în termeni duri, într-un mesaj difuzat cu ocazia comemorării atentatelor din 11 septembrie 2001, decizia succesorului său, preşedintele Joe Biden, de a finaliza operaţiunile militare din Afganistan, deși el a semnat acordul de retragere.

"Este o zi foarte tristă. 11 Septembrie înseamnă multă durere pentru ţara noastră. Au fost arătate multe lucruri în acea zi, inclusiv, cel mai important, curajul poliţiştilor, pompierilor şi tuturor membrilor serviciilor de intervenţie. Îi iubim şi le mulţumim", a declarat Donald Trump, într-o înregistrare video difuzată sâmbătă.

Donald Trump a criticat dur decizia preşedintelui Joseph Biden de a încheia operaţiunile militare din Afganistan.

"Este şi un moment trist din punctul de vedere al modului în care s-a încheiat săptămâna trecută războiul împotriva celor care au făcut atât de mult rău ţării noastre. Pierderea a 13 măreţi războinici şi rănirea multor altora nu ar fi trebuit să se întâmple deloc", a subliniat Donald Trump, referindu-se la uciderea a 13 militari americani în atentatul comis la Kabul pe 26 august.

"Am avut echipamente militare sofisticate în valoare de 85 de miliarde de dolari care ne-au fost luate fără a fi tras un foc de armă. Liderul ţării noastre a fost făcut să pară ca un prost. Acesta este al 20-lea an al acestui război şi ar fi trebuit să fie un an de victorie, onoare şi forţă. În schimb, Joe Biden şi administraţia sa ineptă s-au predat ca învinşi. Vom trăi în continuare, dar, în mod trist, ţara noastră va fi rănită o perioadă îndelungată. Vom lupta să ne revenim după ruşinea cauzată de această incompetenţă. Însă, nu vă temeţi, America va fi făcută din nou măreaţă", a subliniat Donald Trump, potrivit Fox News.

Preşedintele SUA, Joseph Biden, a fost vizat de critici intense la Washington şi pe plan internaţional din cauza deciziei de a retrage brusc trupele americane din Afganistan. Fosta Administraţie Donald Trump stabilise, în contextul unui acord cu Mişcarea talibanilor, retragerea trupelor SUA din Afganistan până în mai 2021, dar Biden a amânat retragerea până pe 31 august 2021. După retragerea trupelor occidentale, Mişcarea talibanilor a preluat puterea la Kabul.

