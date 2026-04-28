Trump glumește despre mutarea la Londra în timpul primirii Regelui Charles la Washington

Președintele Donald Trump a declarat că dorește să locuiască în Palatul Buckingham, reședința Casei Regale britanice. Astfel, el a răspuns la un articol din The Daily Mail, care se presupune că dezvăluie legăturile sale de rudenie cu familia regală britanică.

„Mereu mi-am dorit să locuiesc la Palatul Buckingham!!! Voi discuta despre asta cu regele [Carol al III-lea al Marii Britanii] și regina [Camilla] în câteva minute!!!” — a scris liderul american pe Truth Social.

Trump îi găzduiește pe Regele Charles și Regina Camilla într-o vizită de stat în SUA, urmând ca marți să aibă loc o ceremonie de bun venit și un discurs în fața Congresului.

Se așteaptă ca Regele să sublinieze unitatea în discursul său, care va marca a doua oară când un monarh britanic vorbește în fața Congresului, după regina Elisabeta a II-a în 1991.

Schimb de suveniruri regale: Planurile „Resolute Desk” pentru Trump, o scrisoare istorică pentru Rege

Regele Charles al III-lea i-a oferit marţi preşedintelui american Donald Trump, în timpul vizitei de stat pe care o efectuează în SUA, un facsimil înrămat al planurilor pentru biroul Resolute Desk, una dintre cele mai faimoase piese de mobilier din Biroul Oval de la Casa Albă, relatează agenţia EFE.



Schiţele care datează din anul 1879, ale căror originale sunt păstrate la Muzeul Maritim Naţional din Londra, arată elevaţia frontală, vederea din partea superioară şi proiecţia biroului fabricat din lemnul navei britanice de explorare HMS Resolute, considerat un simbol al prieteniei şi unităţii dintre cei doi foşti inamici.



Statele Unite au recuperat nava blocată în Arctica şi au restituit-o Angliei în 1856 ca gest de bunăvoinţă. Aceeaşi navă a fost în continuare folosită de marina britanică. După ce HMS Resolute a fost dezafectată, coca sa a fost folosită pentru a construi trei birouri, dintre care unul i-a fost trimis de regina Victoria preşedintelui Rutherford B. Hayes în anul 1880.



De atunci, mai mulţi preşedinţi ai SUA l-au ales ca birou de lucru, în interiorul sau în afara Biroului Oval, printre aceştia numărându-se John F. Kennedy, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden şi chiar Trump în primul său mandat.



Însă, la puţin timp după revenirea sa la Casa Albă, actualul preşedinte republican a anunţat în februarie 2025 că Resolute Desk va fi restaurat şi scos din Biroul Oval.



La ceremonia desfăşurată marţi în Salonul Albastru de la Casa Albă, Trump i-a oferit regelui Charles al III-lea o copie personalizată a unei scrisori redactate în 1785 de al doilea preşedinte american, John Adams, care descrie în text cum a fost primit de regele George al III-lea ca prim ambasador american în Marea Britanie.



În acea scrisoare, Adams citează din discursul pe care l-a rostit în faţa regelui, un strămoş îndepărtat al lui Charles al III-lea, în care a promis restabilirea prieteniei dintre foştii inamici, un sentiment pe care Trump l-a evocat în timpul primirii călduroase pe care a oferit-o marţi cuplului regal la sosirea la Casa Albă.



Regina Camilla şi prima doamnă Melania Trump au făcut la rândul lor schimb de cadouri. Cadoul oferit de Camilla este o broşă realizată de artista britanică Fiona Rae, în timp ce cadoul oferit de soţia preşedintelui SUA este un set de şase linguriţe de ceai confecţionate din argint, modelul "English King" al Casei de bijuterii Tiffany, şi miere de la Casa Albă.



Fiecare linguriţă este gravată manual cu monograma reginei, în timp ce borcanele cu miere ilustrează interesul cuplului regal pentru apicultură şi aprecierea pentru sustenabilitate şi produse naturale.AGERPRES

››› Vezi galeria foto ‹‹‹