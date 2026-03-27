Jurnalul.ro Ştiri Externe Donald Trump prelungește din nou ultimatumul dat Iranului. Reacții pe piața petrolului

de Redacția Jurnalul    |    27 Mar 2026   •   11:15
Donald Trump a anunțat prelungirea cu 10 zile a ultimatumului privind distrugerea infrastructurii energetice a Iranului.

Cotațiile petrolului au intrat vineri în scădere, după ce președintele Statele Unite, Donald Trump, a anunțat joi că prelungește oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice și progrese în discuțiile privind încheierea războiului cu Iran.

Cotațile barilului de petrol 

Prețul petrolului Brent a scăzut cu 84 de cenți sau 0.8%, ajungând la 107.17 dolari pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 1.02 dolari sau 1.1%, până la 93.46 dolari pe baril, potrivit Reuters.

Scăderea vine după ce președintele Trump a anunțat o oprirea a atacurilor asupra infrastructurii energetice.

„La cererea guvernului iranian, vă rog să permiteți ca această declarație să servească drept avertisment pentru faptul că suspend perioada de distrugere a centralei energetice cu 10 zile, până luni, 6 aprilie 2026”, transmitea Donald Trump joi pe platforma Truth Social.

Legat de încheierea războiului, liderul de la Washington a spus: „Discuțiile sunt în curs și, în ciuda declarațiilor eronate contrare ale mass-mediei de știri false și ale altor părți, acestea decurg foarte bine”.

Conflictul a avut un impact major asupra pieței globale a energiei. Agenția Internațională pentru Energie (AIEA) a descris situația energetică drept mai gravă decât crizele petroliere din anii 1970, precum și a efectelor războiului din Ucraina, întrucât prin blocarea Strâmtorii Ormuz din fluxul internațional de petrol s-au pierdut 11 milioane de barili.

Contextul declarațiilor lui Trump

În pofida declarațiilor liderului de la Casa Albă, Teheranul susține că SUA este cea care a inițiat negocieri de pace.

Totodată, planul în 15 puncte transmis de Washington a fost respins de Iran care, la rândul său, a formulat 5 condiții pentru încetarea războiului. Cerințele dure ale ambelor state par deocamdată inacceptabile.

De asemenea, analiștii sunt de părere că Donald Trump trage de timp pentru a ajunge în zona Golfului Persic unități militare de elită, în vederea unui posibil atac terestru asupra Iranului, dar și pentru a manipula piața globală a petrolului, grav afectată de închidereea Strâmtorii Ormuz de către Iran, în urma războiului început de Israel și SUA, pe 28 februaie 2026.. 

