Donald Trump prelungește cu 90 de zile armistițiul comercial cu Beijing

Cele două țări se află într-un conflict comercial început în primăvară, marcat de taxe vamale ridicate, unele ajungând la procente cu trei cifre. În mai, la Geneva, au încheiat un armistițiu temporar de 90 de zile, care a stabilit o taxă vamală americană de 30% pe produsele chinezești și o taxă de 10% aplicată de China produselor americane. De atunci, au avut loc mai multe runde de negocieri în Londra și Stockholm, pentru a preveni o escaladare a conflictului, însă prelungirea oficială a armistițiului nu fusese confirmată până în prezent.

Luni dimineața, Donald Trump declara că negocierile decurg „destul de bine” și că relația sa cu președintele chinez Xi Jinping este „foarte bună”. De asemenea, Beijingul speră într-un rezultat „pozitiv” și solicită respectarea consensului important realizat în timpul convorbirii telefonice dintre cei doi lideri din iunie.

De la revenirea la putere în ianuarie, Trump a impus mai multe serii de taxe vamale cuprinse între 10% și 50%, vizând produse din diverse industrii (auto, oțel, aluminiu, cupru) și amenințând cu noi taxe pe produse farmaceutice și semiconductori, dar și ca represalii politice.

(sursa: Mediafax)